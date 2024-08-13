Светлана Журова: «Не сильно верю Баху, что он уходит с поста президента МОК. Допускаю, что это спектакль в стиле «поуговаривайте, чтобы я остался»

Теги Светлана Журова МОК Хуан Антонио Самаранч Томас Бах открытие Олимпиада-2024 Хуан Антонио Самаранч-младший Политика Москва-1980 Матч ТВ Эммануэль Макрон река Сена Коньки/шорт-трек

Светлана Журова не доверяет словам Томаса Баха об уходе с поста главы МОК.

Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Бах заявил, что не будет переизбираться на новый срок в 2025 году.

– Считаете эту Олимпиаду [в Париже] самой позорной и как относитесь к уходу Баха?

– Тяжело обсуждать то, что практически не смотрел. У меня не было интереса смотреть открытие и закрытие Олимпиады. По отзывам и прессе это была вакханалия. Там демонстрировались непозволительные вещи для большинства людей мира. Это возмутило многие страны, на закрытии они исправились.

Но надо понимать, что закрытие Олимпиады испортить тяжело, это, по сути, большой концерт. Макрона освистали, потому что никто не хотел слушать речи политиков и чиновников.

МОК будет делать выводы, они несильно потратились на Игры, а где потратились, там опозорились, как с очисткой Сены. Они опозорили Париж на весь мир, спортсмены травились в воде. Спортсмены будут это вспоминать.

Не сильно верю Баху, что он уходит с поста президента МОК. Допускаю, что это спектакль в стиле «поуговаривайте меня, чтобы я остался». Боюсь, что любого кандидата, готового работать с Россией, не изберут.

Я думаю, президентом МОК может стать Самаранч‑младший, его отец избрался на этот пост как раз перед Олимпиадой‑80 и всегда ко всем относился уважительно. Возможно, его сын продолжит такое отношение без допусков трансгендеров и гермафродитов. Князь Монако Альбер был бы неплохим президентом МОК, его дядя был олимпийским призером.

При этом каждый из них вряд ли будет позиционироваться с Россией, так что нам надо использовать свои площадки. Задача – чтобы статус чемпиона России был не меньше, чем чемпион Олимпиады, – сказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова.

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22 комментария
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Ну, примерно, как у Владимвладимыча в 2020, чтобы сразу пришлось экстренно подключать Терешкову и просьбы миллионов трудящихся.
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- президент уходит сам?! Не верю, не бывает такого!!!
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Света, ты про того президента сейчас говоришь, ничего не перепутала? Точно про Баха?
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Бах уже позвонил Терешкой. Идёт подготовка к референдуму о пожизненном правлении...
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Какой знакомый спектакль…
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Если это спектакль, то Журова чуть подзабыла, что это вовсе не премьера.
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Странный день. То Захарова про «золотую моль, жаждущую управлять миром в отместку за сокрушенные амбиции», то Журова про «спектакль в стиле «поуговаривайте, чтобы я остался»».

Наши скрепоносцы массово решили удариться в постиронию?
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Вроде, товарищ Бах не переписывает устав Олимпийской хартии ради нового срока.
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старинная русская забава. нас опять обманут.
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🤣 она думает везде так? Скажите ей...
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Не тот чел уходит...
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Ответ Buharoid
Ну, примерно, как у Владимвладимыча в 2020, чтобы сразу пришлось экстренно подключать Терешкову и просьбы миллионов трудящихся.
Щас мешки писем найдутся от трудящихся. Она думает это везде так работает.
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Тебе виднее, опыт уговаривания 25 лет
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Ответ Buharoid
Ну, примерно, как у Владимвладимыча в 2020, чтобы сразу пришлось экстренно подключать Терешкову и просьбы миллионов трудящихся.
тут спиок то большой. тот же Чеферин. но с терешковой было эпично.... на кого ж вы нас бросатеетее?
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Позор российского спорта и ГД
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"Боюсь, что любого кандидата, готового работать с Россией, не изберут."

Россию по инерции не будут пускать на Олимпиады. Провели Олимпиаду без России? Провели. Хорошо прошло? Хорошо. А если пустить Россию - сразу начнётся куча политических споров, скандалов. Нужно это новому руководству МОК? Не нужно.
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Остапом овладел испуг. Старейший из пикейных жилетов погружался в трясину высокой политики. С минуты на минуту он мог заговорить о пакте Келлога или об испанском диктаторе Примо-де-Ривера, и тогда никакие силы не смогли бы отвлечь его от этого почтенного занятия. Уже в глазах его появился идиотический блеск, уже над желтоватым крахмальным воротничком затрясся кадык, предвещая рождение новой фразы, когда Бендер вывинтил электрическую лампочку и бросил ее на пол. Лампочка разбилась с холодным треском винтовочного выстрела. И только это происшествие отвлекло зицпредседателя от международных дел.
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Коктейль для облизывания "3и в 1м":
лягнуть Олимпиаду и неправильный МОК, оттоптаться на теме гендеров и заодно вознести первенства внутренних водокачек до лвла олимпийских. Данный коктейль вкачивается электорату в то место, где у него был мозг.
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Ответ Buharoid
Ну, примерно, как у Владимвладимыча в 2020, чтобы сразу пришлось экстренно подключать Терешкову и просьбы миллионов трудящихся.
Ну а куда мы без нашего «любимого», «родного», самого «лучшего» и «неповторимого» руководителя, поэтому будем и в 2036 стоять на коленях, ну к этому не привыкать и просить не покидать свое кресло и продолжать нами руководить! Шведский синдром неискореним у большинства россиян!!!)))
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