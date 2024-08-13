Светлана Журова: «Не сильно верю Баху, что он уходит с поста президента МОК. Допускаю, что это спектакль в стиле «поуговаривайте, чтобы я остался»

Светлана Журова не доверяет словам Томаса Баха об уходе с поста главы МОК.

Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Бах заявил, что не будет переизбираться на новый срок в 2025 году.

– Считаете эту Олимпиаду [в Париже] самой позорной и как относитесь к уходу Баха?

– Тяжело обсуждать то, что практически не смотрел. У меня не было интереса смотреть открытие и закрытие Олимпиады. По отзывам и прессе это была вакханалия. Там демонстрировались непозволительные вещи для большинства людей мира. Это возмутило многие страны, на закрытии они исправились.

Но надо понимать, что закрытие Олимпиады испортить тяжело, это, по сути, большой концерт. Макрона освистали, потому что никто не хотел слушать речи политиков и чиновников.

МОК будет делать выводы, они несильно потратились на Игры, а где потратились, там опозорились, как с очисткой Сены. Они опозорили Париж на весь мир, спортсмены травились в воде. Спортсмены будут это вспоминать.

Не сильно верю Баху, что он уходит с поста президента МОК. Допускаю, что это спектакль в стиле «поуговаривайте меня, чтобы я остался». Боюсь, что любого кандидата, готового работать с Россией, не изберут.

Я думаю, президентом МОК может стать Самаранч‑младший, его отец избрался на этот пост как раз перед Олимпиадой‑80 и всегда ко всем относился уважительно. Возможно, его сын продолжит такое отношение без допусков трансгендеров и гермафродитов. Князь Монако Альбер был бы неплохим президентом МОК, его дядя был олимпийским призером.

При этом каждый из них вряд ли будет позиционироваться с Россией, так что нам надо использовать свои площадки. Задача – чтобы статус чемпиона России был не меньше, чем чемпион Олимпиады, – сказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова.

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