«На Игры БРИКС удалось привлечь около 90 стран. Команды были не первой величины, но надо с чего-то начинать». В МИД РФ оценили спортивные перспективы БРИКС

В МИД РФ отметили востребованность спорта среди стран БРИКС.

Об этом высказался спецпредставитель министра иностранных дел России по вопросам международного спортивного сотрудничества Михаил Хорев . Он выступил на заседании круглого стола в Госдуме на тему «Спортивная дипломатия на пространстве БРИКС: взгляд молодежи».

«Очень важное мероприятие по очень важной теме. Я бы хотел подчеркнуть, что МИД уделяет огромное внимание международному спортивному сотрудничеству.

Актуальность обусловлена тем, что мир находится на переломном этапе, налицо крах однополярной системы мироустройства. Как мы знаем, саммит стран БРИКС прошел исключительно на высоком уровне, эти мероприятия имеют огромное значение для международного спорта.

Состоявшийся на прошлой неделе саммит показал, что БРИКС набрал обороты, и спортивное направление востребовано в рамках БРИКС, вне всякого сомнения. В июне в Казани прошли спортивные Игры стран БРИКС, они прошли в открытом формате, и нам удалось привлечь огромное количество команд, около 90 стран. Понятно, что это были команды не первой величины, но надо с чего-то начинать», – заявил Хорев.

Игры БРИКС проходили в Казани с 12 по 23 июня 2024 года.