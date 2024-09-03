Владислав Артемьев: «Мне кажется, будущее за быстрыми шахматами и блицем. Очень динамичные и зрелищные, в них больше спортивной составляющей»

Владислав Артемьев считает, что будущее – за быстрыми шахматами

В августе Артемьев выиграл суперфинал чемпионата России с классическим контролем.

«Мне кажется, что за быстрыми шахматами и блицем будущее. Конечно, я играю в классические, но они мне нравятся меньше. Как мне кажется, рапид и блиц – очень динамичные и зрелищные, в них больше спортивной составляющей», – сказал российский гроссмейстер Артемьев .

Также шахматист выразил надежду, что россияне снова будут играть на турнирах под флагом своей страны.

«Сейчас мы выступаем на международных турнирах в нейтральном статусе. Мне это не нравится, я бы хотел играть с флагом страны. Надеюсь, что скоро нам вернут всю нашу государственную символику.

Мне очень нравится играть в России, у нас шахматные турниры проходят на очень высоком уровне, мне всегда очень нравится в них играть. Я в этом году играл на Играх БРИКС, «Шахматных звездах», чемпионате России, везде прекрасная организация. Приятно, что к нам приезжают сильные игроки из-за рубежа», – отметил Артемьев.