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  • Олег Матыцин: «На Игры БРИКС приехали представители почти 90 стран, этот формат востребован. У МОК нет претензий к таким соревнованиям»
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Олег Матыцин: «На Игры БРИКС приехали представители почти 90 стран, этот формат востребован. У МОК нет претензий к таким соревнованиям»

Олег Матыцин заявил, что у МОК нет претензий к проведению Игр БРИКС.

Спортивные игры стран БРИКС прошли с 12 по 23 июня 2024 года в Казани.

«Спорт без соревнований быть не может. В связи с тем, что нашим спортсменам в значительной мере ограничили участие в Олимпийских играх, был предложен формат открытых Игр БРИКС, которые не являются альтернативными.

В итоге в Казань приехали представители почти 90 стран, было практически 7 тысяч участников, и мы поняли, что этот формат востребован, он является очень важной платформой, на которой в дальнейшем может развиваться спортивное сотрудничество в мире.

По реакции руководителя Международного олимпийского комитета, проблем и претензий к такому межправительственному формату нет. Тем более Игры БРИКС находятся не под юрисдикцией МОК.

Это межправительственные соглашения, и страна, которая председательствует в БРИКС, в этом году имеет право проведения Игр, чем мы и воспользовались», – сказал экс-министр спорта России.

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Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
logoМОК
logoОлег Матыцин
ТАСС
Игры БРИКС
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