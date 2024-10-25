Поздняков о работе в ОКР: «Мы занимались исправлением ошибок. Для нас очень ценны те итоги, которых мы добились»
Станислав Поздняков считает ценными итоги его работы в ОКР.
Поздняков в октябре ушел в отставку с поста президента Олимпийского комитета России (ОКР).
– Поменяли бы что-то за время своего руководства в ОКР?
– Мы принимали взвешенные решения. В основном отвечали на внешние факторы, внешние вызовы.
Занимались исправлением ошибок. Для нас очень ценны те итоги, которых мы добились, – рассказал Поздняков.
В октябре 2023 года МОК отстранил ОКР до дальнейшего уведомления. На Олимпиаде-2024 в Париже выступили только 15 российских спортсменов под нейтральным флагом.
При Позднякове ОКР превратился в турагентство, а президент ушел в самый трудный момент
Поздняков уходит из Олимпийского комитета России. Чем запомнилась его работа?
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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