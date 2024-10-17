Путин поблагодарил Позднякова за работу на посту главы Олимпийского комитета России

Владимир Путин поблагодарил Станислава Позднякова за работу на посту главы ОКР.

Четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию Поздняков возглавлял ОКР с 2018 года. 15 октября он объявил об уходе в отставку.

«Конечно, хочу поблагодарить Станислава Алексеевича за ту работу, которая была проделана в качестве президента Национального олимпийского комитета. Действительно, Станислав Алексеевич, на вашу долю выпали непростые испытания», – сказал президент РФ на совете по развитию физической культуры и спорта.

«В первую очередь хотел поблагодарить вас за столь высокую оценку моего скромного вклада в развитие олимпийского движения в нашей стране.

Но самое важное для меня, я считаю, поблагодарить вас за то перманентное внимание и серьезную поддержку ОКР на протяжении всех восьми лет, которые я в разных должностях находился там. Безусловно, за эти годы работы мы во главу угла ставили особое внимание нашим ценностям – это наши спортсмены.

Надеюсь, что новое руководство ОКР будет придерживаться не только Олимпийской хартии, но и того, чтобы спортсмены были корнем олимпийского движения, как это всегда было», – цитирует Позднякова ТАСС.

При Позднякове ОКР превратился в турагентство, а президент ушел в самый трудный момент