Легкоатлетка Кочанова получила 2,5 млн рублей за победу на чемпионате России с результатом выше, чем у призеров Олимпиады
Об этом сообщила Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА).
В августе на чемпионате страны в Екатеринбурге Кочанова победила в прыжках в высоту, преодолев планку на 1,97 метра. Это лучше, чем результат бронзовых призеров Олимпиады-2024 в Париже, где украинка Ирина Геращенко и австралийка Элинор Паттерсон разделили медаль, прыгнув на 1,95.
«По соглашению, подписанному председателем ВФЛА Петром Ивановым с президентом Международной ассоциации бокса Умаром Кремлевым, легкоатлеты, которые покажут на летнем ПСБ чемпионате России результаты, соответствующие тройке призеров завершившейся Олимпиады, получат выплаты на уровне крупнейших официальных международных стартов. Мария Кочанова стала единственной, кто выполнил данное условие», – заявили в ВФЛА.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий