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«Бриллиантовая лига». Ричардсон, Магучих, Кеннеди, Краузер одержали победы, Альфред – 2-я

В Швейцарии проходит этап «Бриллиантовой лиги» по легкой атлетике.

«Бриллиантовая лига»

Цюрих, Швейцария

Женщины

100 м

1. Ша’Кэрри Ричардсон (США) – 10,84

2. Жюльен Альфред (Сент-Люсия) – 10,88

3. Дина Эшер-Смит (Великобритания) – 10,89

800 м

1. Мэри Мораа (Кения) – 1.57,08

2. Джорджия Белл (Великобритания) – 1.57,94

3. Эддисон Уайли (США) – 1.58,16

Прыжки с шестом

1. Нина Кеннеди (Австралия) – 4,87

2. Алиша Ньюмэн (Канада) – 4,82

3. Кэти Мун (США) – 4,82

Прыжки в высоту

1. Ярослава Магучих (Украина) – 1,96

2. Никола Олислагерс (Австралия) – 1,93

3. Ирина Геращенко (Украина) – 1,93

Мужчины

400 м

1. Рошон Кларк (Ямайка) – 47,49

2. Абдеррахман Самба (Катар) – 47,58

3. Расмус Мяги (Эстония) – 48,02

Толкание ядра

1. Райан Краузер (США) – 22,66

2. Леонардо Фаббри (Италия) – 21,86

3. Пэйтон Оттердаль (США) – 21,38

ПРИМЕЧАНИЕ: результаты обновляются.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
Бег
результаты
прыжки в высоту
толкание ядра
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logoсборная Кении жен
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logoсборная Италии по легкой атлетике
logoБриллиантовая лига
logoсборная Австралии жен
сборная Катара
logoИрина Геращенко
logoДина Эшер-Смит
Расмус Мяги
logoРайан Краузер
logoЯрослава Магучих
logoАлиша Ньюмэн
Абдеррахман Самба
logoКэти Мун (Наджеотт)
logoНикола Олислагерс (Макдермотт)
Пэйтон Оттердаль
Леонардо Фаббри
logoШа'Кэрри Ричардсон
logoНина Кеннеди
сборная Канады жен
logoМэри Мораа
сборная Сент-Люсии жен
logoЖюльен Альфред
Рошон Кларк
logoДжорджия Белл
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