«Бриллиантовая лига». Ричардсон, Магучих, Кеннеди, Краузер одержали победы, Альфред – 2-я
В Швейцарии проходит этап «Бриллиантовой лиги» по легкой атлетике.
«Бриллиантовая лига»
Цюрих, Швейцария
Женщины
100 м
1. Ша’Кэрри Ричардсон (США) – 10,84
2. Жюльен Альфред (Сент-Люсия) – 10,88
3. Дина Эшер-Смит (Великобритания) – 10,89
800 м
1. Мэри Мораа (Кения) – 1.57,08
2. Джорджия Белл (Великобритания) – 1.57,94
3. Эддисон Уайли (США) – 1.58,16
Прыжки с шестом
1. Нина Кеннеди (Австралия) – 4,87
2. Алиша Ньюмэн (Канада) – 4,82
3. Кэти Мун (США) – 4,82
Прыжки в высоту
1. Ярослава Магучих (Украина) – 1,96
2. Никола Олислагерс (Австралия) – 1,93
3. Ирина Геращенко (Украина) – 1,93
Мужчины
400 м
1. Рошон Кларк (Ямайка) – 47,49
2. Абдеррахман Самба (Катар) – 47,58
3. Расмус Мяги (Эстония) – 48,02
Толкание ядра
1. Райан Краузер (США) – 22,66
2. Леонардо Фаббри (Италия) – 21,86
3. Пэйтон Оттердаль (США) – 21,38
ПРИМЕЧАНИЕ: результаты обновляются.
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