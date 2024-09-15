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  • «Бриллиантовая лига». Дюплантис, Альфред, Якоб Ингебригтсен, Блейк, Магучих, Паулино, Мораа, Оллман одержали победы, другие результаты
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«Бриллиантовая лига». Дюплантис, Альфред, Якоб Ингебригтсен, Блейк, Магучих, Паулино, Мораа, Оллман одержали победы, другие результаты

В Бельгии прошел финал «Бриллиантовой лиги» по легкой атлетике.

«Бриллиантовая лига»

Брюссель, Бельгия

Мужчины

100 м

1. Аким Блейк (Ямайка) – 9,93

2. Кристиан Коулмен (США) – 10,00

3. Фред Керли (США) – 10,01

400 м

1. Чарли Добсон (Великобритания) – 44,49

2. Кирани Джеймс (Гренада) – 44,63

3. Музала Самуконга (Замбия) – 44,69

1500 м

1. Якоб Ингебригтсен (Норвегия) – 3.30,37

2. Тимоти Черуйот (Кения) – 3.30,93

3. Коул Хокер (США) – 3.30,94

5000 м

1. Бериху Арегави (Эфиопия) – 12.43,66

2. Хагос Гебрхивет (Эфиопия) – 12.44,25

3. Телахун Хайле Бекеле (Эфиопия) – 12.45,63

110 м с/б

1. Саша Жоя (Франция) – 13,16

2. Лоренцо Нделе Симонелли (Италия) – 13,22

3. Фредди Криттенден (США) – 13,24

3000 м с/п

1. Амос Серем (Кения) – 8.06,90

2. Суфьян Эль-Баккали (Марокко) – 8.08,60

3. Мохамед Амин Джинауи (Тунис) – 8.09,68

Прыжки с шестом

1. Арман Дюплантис (Швеция) – 6,11

2. Эммануил Каралис (Греция) – 5,82

3. Бен Бродерс (Бельгия) – 5,82

Прыжки в длину

1. Таджей Гейл (Ямайка) – 8,28

2. Симон Эхаммер (Швейцария) – 8,16

3. Милтиадис Тентоглу (Греция) – 8,15

Метание диска

1. Мэттью Дэнни (Австралия) – 69,96

2. Миколас Алекна (Литва) – 68,86

3. Лукас Вайссхайдингер (Австрия) – 66,52

Женщины

100 м

1. Жюльен Альфред (Сент-Люсия) – 10,88

2. Дина Эшер-Смит (Великобритания) – 10,92

3. Мари-Джози Та Лу (Кот-д’Ивуар) – 11,05

400 м

1. Марилейди Паулино (Доминиканская Республика) – 49,45

2. Алексис Холмс (США) – 50,32

3. Расидат Аделеке (Ирландия) – 50,96

800 м

1. Мэри Мораа (Кения) – 1.56,56

2. Джорджия Белл (Великобритания) – 1.57,50

3. Натойя Гоул-Топпин (Ямайка) – 1.58,94

Прыжки в высоту

1. Ярослава Магучих (Украина) – 1,97

2. Никола Олислагерс (Австралия) – 1,97

3. Ирина Геращенко (Украина) – 1,92

Тройной прыжок

1. Леянис Перес Эрнандес (Куба) – 14,37

2. Шаньека Рикеттс (Ямайка) – 14,22

3. Акелия Смит (Ямайка) – 14,11

Толкание ядра

1. Сара Миттон (Канада) – 20,25

2. Чейз Джексон (США) – 19,90

3. Йемиси Огунлейе (Германия) – 19,72

Метание диска

1. Валари Оллман (США) – 68,47

2. Фэн Бинь (Китай) – 67,49

3. Яйме Перес (Куба) – 66,96

Опубликовано: Полина Лоцик
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прыжки в высоту
тройной прыжок
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