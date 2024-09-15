«Бриллиантовая лига». Дюплантис, Альфред, Якоб Ингебригтсен, Блейк, Магучих, Паулино, Мораа, Оллман одержали победы, другие результаты
В Бельгии прошел финал «Бриллиантовой лиги» по легкой атлетике.
«Бриллиантовая лига»
Брюссель, Бельгия
Мужчины
100 м
1. Аким Блейк (Ямайка) – 9,93
2. Кристиан Коулмен (США) – 10,00
3. Фред Керли (США) – 10,01
400 м
1. Чарли Добсон (Великобритания) – 44,49
2. Кирани Джеймс (Гренада) – 44,63
3. Музала Самуконга (Замбия) – 44,69
1500 м
1. Якоб Ингебригтсен (Норвегия) – 3.30,37
2. Тимоти Черуйот (Кения) – 3.30,93
3. Коул Хокер (США) – 3.30,94
5000 м
1. Бериху Арегави (Эфиопия) – 12.43,66
2. Хагос Гебрхивет (Эфиопия) – 12.44,25
3. Телахун Хайле Бекеле (Эфиопия) – 12.45,63
110 м с/б
1. Саша Жоя (Франция) – 13,16
2. Лоренцо Нделе Симонелли (Италия) – 13,22
3. Фредди Криттенден (США) – 13,24
3000 м с/п
1. Амос Серем (Кения) – 8.06,90
2. Суфьян Эль-Баккали (Марокко) – 8.08,60
3. Мохамед Амин Джинауи (Тунис) – 8.09,68
Прыжки с шестом
1. Арман Дюплантис (Швеция) – 6,11
2. Эммануил Каралис (Греция) – 5,82
3. Бен Бродерс (Бельгия) – 5,82
Прыжки в длину
1. Таджей Гейл (Ямайка) – 8,28
2. Симон Эхаммер (Швейцария) – 8,16
3. Милтиадис Тентоглу (Греция) – 8,15
Метание диска
1. Мэттью Дэнни (Австралия) – 69,96
2. Миколас Алекна (Литва) – 68,86
3. Лукас Вайссхайдингер (Австрия) – 66,52
Женщины
100 м
1. Жюльен Альфред (Сент-Люсия) – 10,88
2. Дина Эшер-Смит (Великобритания) – 10,92
3. Мари-Джози Та Лу (Кот-д’Ивуар) – 11,05
400 м
1. Марилейди Паулино (Доминиканская Республика) – 49,45
2. Алексис Холмс (США) – 50,32
3. Расидат Аделеке (Ирландия) – 50,96
800 м
1. Мэри Мораа (Кения) – 1.56,56
2. Джорджия Белл (Великобритания) – 1.57,50
3. Натойя Гоул-Топпин (Ямайка) – 1.58,94
Прыжки в высоту
1. Ярослава Магучих (Украина) – 1,97
2. Никола Олислагерс (Австралия) – 1,97
3. Ирина Геращенко (Украина) – 1,92
Тройной прыжок
1. Леянис Перес Эрнандес (Куба) – 14,37
2. Шаньека Рикеттс (Ямайка) – 14,22
3. Акелия Смит (Ямайка) – 14,11
Толкание ядра
1. Сара Миттон (Канада) – 20,25
2. Чейз Джексон (США) – 19,90
3. Йемиси Огунлейе (Германия) – 19,72
Метание диска
1. Валари Оллман (США) – 68,47
2. Фэн Бинь (Китай) – 67,49
3. Яйме Перес (Куба) – 66,96
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