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Министр спорта Беларуси Ковальчук: «МОК разваливает, уничтожает и хоронит олимпийское движение»

Министр спорта Беларуси Сергей Ковальчук осудил деятельность МОК.

«Мы видим, что нам надо глубоко задуматься о ситуации в олимпийском движении. Олимпиада в Париже дискредитировала принципы олимпизма, фейр-плей, что каждый должен иметь возможность заниматься спортом, не подвергаясь дискриминации. Так ли это сегодня? Нет.

Были растоптаны и унижены этические и моральные принципы по всему миру. Это сделано с позиции руководства МОК.

Игры – давно уже не грандиозные праздники, а источники постоянных скандалов: момент церемония открытия ОИ с инсталляцией-пародией на Леонардо да Винчи, участие трансгендеров. Были оскорблены чувства верующих.

МОК разваливает, уничтожает и хоронит олимпийское движение. Они пытаются решать политические вопросы. Все заявления МОК нужно рассматривать сквозь эту призму», – сказал Ковальчук.

Министр также прокомментировал предстоящие выборы главы Международного олимпийского комитета.

«В наших руках возможность сделать так, чтобы эти выборы не стали событием, когда псевдодемократические организации приводят давно определенного закулисьем кандидата. Мы за всестороннее сотрудничество и честную борьбу», – отметил Ковальчук.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Р-Спорт
logoМОК
Политика
Министерство спорта Беларуси
logoСергей Ковальчук
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