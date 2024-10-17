Дмитрий Чернышенко: «Россия открыта всему миру. Количество спортивных соревнований будет только увеличиваться»
Дмитрий Чернышенко заявил, что число международных соревнований в РФ увеличится.
Об этом вице-премьер страны высказался на форуме «Россия — спортивная держава» в Уфе.
«Крайне важно, что в рамках форума будут проходить панельные дискуссии на актуальные для всех вопросы, связанные с будущим международным развитием спорта. Спортом, который не подвержен политической конъюнктуре, который не используется как оружие против других стран. И попытки недружественного Запада запретить все русское, включая нашу культуру, русский язык и спорт, действительно провалились.
В этом году только мы провели крупнейшие международные, причем открытые соревнования: Игры будущего, Игры БРИКС. Количество спортивных соревнований будет только увеличиваться. Россия открыта всему миру», – заявил Чернышенко.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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