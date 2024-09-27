Вице-премьер Чернышенко: «Мы обсудим с международным экспертным сообществом вопросы создания спортивных объединений и новых форматов соревнований»

В России обсудят создание спортивных объединений и новых форматов турниров .

Об этом высказался вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко , который провел заседание оргкомитета по подготовке международного форума «Россия – спортивная держава». Он пройдет 17-19 октября в Уфе.

«Международный форум «Россия – спортивная держава» обретает особое значение в текущих геополитических условиях, становясь площадкой для выработки совместных решений. Мы обсудим с международным экспертным сообществом вопросы создания спортивных объединений и новых форматов соревнований.

Также правительством сегодня совместно со спортивной общественностью разрабатывается комплексная государственная программа развития отечественного спорта, вопросы ее реализации мы также подробно обсудим на площадке форума.

Цели определены президентом Владимиром Путиным: вовлечение большего числа граждан в регулярные занятия спортом и повышение соревновательной активности наших спортсменов», – сказал Чернышенко.