Олег Матыцин о Путине и Лукашенко: «Наши президенты являются капитанами наших сборных»

Олег Матыцин назвал Владимира Путина и Александра Лукашенко капитанами сборных.

«Наши президенты являются капитанами наших сборных. Надеюсь, сотрудничество с нашими друзьями из Белоруссии будет задавать тон.

Олимпийский комитет России и Олимпийский комитет Белоруссии делают многое с точки зрения образовательной программы», – отметил глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту.