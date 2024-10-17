Олег Матыцин о Путине и Лукашенко: «Наши президенты являются капитанами наших сборных»
Олег Матыцин назвал Владимира Путина и Александра Лукашенко капитанами сборных.
«Наши президенты являются капитанами наших сборных. Надеюсь, сотрудничество с нашими друзьями из Белоруссии будет задавать тон.
Олимпийский комитет России и Олимпийский комитет Белоруссии делают многое с точки зрения образовательной программы», – отметил глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту.
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: ТАСС
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