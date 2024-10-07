ОКР поздравил Путина с 72-летием: «Искренняя благодарность за неизменное внимание к отечественному спорту и всемерную поддержку олимпийского движения»

Олимпийский комитет России поздравил Владимира Путина с днем рождения.

Сегодня президенту РФ исполняется 72 года.

«Уважаемый Владимир Владимирович, желаем Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, неиссякаемой энергии, дальнейшей плодотворной работы во благо России и ее многонационального народа, достижения всех поставленных целей!

С вашей созидательной государственной деятельностью неразрывно связаны защита национальных интересов, усиление влияния России на международной арене, повышение благосостояния граждан.

И, конечно, искренняя благодарность за неизменное внимание к отечественному спорту и всемерную поддержку олимпийского движения.

С праздником!» – говорится в поздравлении на сайте ОКР .