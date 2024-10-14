Спортсмен с донорским сердцем впервые в России преодолел марафонскую дистанцию
Спортсмен с донорским сердцем Валентин Ткачев впервые в России преодолел марафон.
Об этом сообщает пресс‑служба Книги рекордов России.
13 октября, Ткачев принял участие в Московском марафоне. Он пробежал дистанцию за 4 часа 44,22 секунды.
Ткачев перенес трансплантацию сердца в октябре 2022 года года из‑за дилатационной кардиомиопатии.
В Книгу рекордов России он попал как первый в РФ спортсмен с донорским сердцем, преодолевший марафонскую дистанцию.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Книга рекордов России
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости