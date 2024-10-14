Спортсмен с донорским сердцем впервые в России преодолел марафонскую дистанцию

Спортсмен с донорским сердцем Валентин Ткачев впервые в России преодолел марафон.

Об этом сообщает пресс‑служба Книги рекордов России.

13 октября, Ткачев принял участие в Московском марафоне. Он пробежал дистанцию за 4 часа 44,22 секунды.

Ткачев перенес трансплантацию сердца в октябре 2022 года года из‑за дилатационной кардиомиопатии.

В Книгу рекордов России он попал как первый в РФ спортсмен с донорским сердцем, преодолевший марафонскую дистанцию.