Победитель Московского марафона марокканец Беннар: «Это был самый холодный марафон в моей жизни. Успех стал для меня огромным сюрпризом»

Бегун Юннесс Беннар назвал Московский марафон самым холодным в своей жизни.

Беннар стал победителем забега, преодолев дистанцию за 2 часа 11 минут 34 секунды. Соревнования прошли при 5-7 градусах тепла.

«Это был самый холодный марафон в моей жизни. Мне очень понравилось то, как этот забег был организован, выражаю благодарность его организаторам. Я был готов к этому старту очень хорошо, но не был уверен в своей победе. Этот успех стал для меня огромным сюрпризом.

Немного удивлен тем, что один из российских спортсменов до последнего боролся за победу и так быстро пробежал марафон. Понятно было, что он классно подготовился, я желаю ему больших успехов в дальнейшем.

Москва – очень хороший город, здесь очень чисто, здесь живут очень приветливые люди. Я очень рад оказаться в таком прекрасном городе, как Москва», – сказал спортсмен.