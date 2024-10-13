Марокканец Беннар и россиянка Морозова стали победителями Московского марафона-2024

Марокканец Юннесс Беннар выиграл Московский марафон с рекордным временем.

Спортсмен преодолел дистанцию за 2 часа 11 минут 34 секунды. Предыдущий рекорд Московского марафона принадлежал россиянину Артему Алексееву – в 2016 году он пробежал марафон за 2:13,40.

Второе место занял еще один представитель Марокко Эль Махджуб Дазза (2:11.38), третье – россиянин Дмитрий Неделин (2:11.40).

Среди женщин победу одержала россиянка Александра Морозова (2:30.35), второй стала Шимел Нурит Йимам из Эфиопии (2:30.51), третье место заняла россиянка Марина Ковалева (2:30.53).

Победителями Лиги марафонов БРИКС стали Дмитрий Неделин и Луиза Дмитриева.