Васильев о Париже-2024: «Паралимпийцы стоят обособленно, их нельзя критиковать – у них и так непростая ситуация. Надо их поддержать, здорово выступили»
8 сентября в столице Франции завершились Паралимпийские игры. Российские спортсмены выступили в нейтральном статусе и завоевали 64 медали, в том числе 20 золотых.
«Наши паралимпийцы не зря поехали на Игры. В отличие от Олимпиады, паралимпийцы стоят обособленно, их нельзя критиковать, у них и так непростая ситуация. Конечно, ребята тоже столкнулись с унижением, пришлось выступать без гимна, флага и символики, это все печально.
Надо их поддержать, они здорово выступили. Россыпь медалей российских паралимпийцев на Играх говорит о том, что российский спорт в полном порядке. Ни о каком упадке не может быть и речи», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Васильев.
Васильев о россиянах на Паралимпиаде: «Они не наши, но ладно – поскольку паралимпийцы, будем считать их нашими. У нас не было единой команды»
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