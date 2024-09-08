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  • Васильев о Париже-2024: «Паралимпийцы стоят обособленно, их нельзя критиковать – у них и так непростая ситуация. Надо их поддержать, здорово выступили»
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Васильев о Париже-2024: «Паралимпийцы стоят обособленно, их нельзя критиковать – у них и так непростая ситуация. Надо их поддержать, здорово выступили»

Дмитрий Васильев заявил, что паралимпийцев нельзя критиковать за поездку на Игры

8 сентября в столице Франции завершились Паралимпийские игры. Российские спортсмены выступили в нейтральном статусе и завоевали 64 медали, в том числе 20 золотых.

«Наши паралимпийцы не зря поехали на Игры. В отличие от Олимпиады, паралимпийцы стоят обособленно, их нельзя критиковать, у них и так непростая ситуация. Конечно, ребята тоже столкнулись с унижением, пришлось выступать без гимна, флага и символики, это все печально.

Надо их поддержать, они здорово выступили. Россыпь медалей российских паралимпийцев на Играх говорит о том, что российский спорт в полном порядке. Ни о каком упадке не может быть и речи», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Васильев.

Васильев о россиянах на Паралимпиаде: «Они не наши, но ладно – поскольку паралимпийцы, будем считать их нашими. У нас не было единой команды»

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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