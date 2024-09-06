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Васильев о россиянах на Паралимпиаде: «Они не наши, но ладно – поскольку паралимпийцы, будем считать их нашими. У нас не было единой команды»

Дмитрий Васильев порассуждал об участии россиян в Паралимпиаде-2024 в Париже

Соревнования проходят с 28 августа по 8 сентября. Допуск получили 88 российских спортсменов в нейтральном статусе.

«Сами Паралимпийские игры не смотрел, потому что уже много раз говорил, что в Париж не стоит ехать в принципе. Нашу страну унизили. А на то, где унижают мою страну и моих спортсменов, я не обращаю внимания, как минимум. А как максимум, это дело запомнил и при первой возможности обязательно вспомню.

Единственное, знаю, что наши… Хотя нет, они не наши, но ладно – поскольку это паралимпийцы, будем считать их нашими. Это на Олимпиаде я спортсменов не считал нашими, потому что они сами за себя выступали. А на Паралимпиаде наши выступили достойно и с хорошими результатами.

У них много золотых медалей, да и серебряных и бронзовых достаточно (на данный момент 54 медали, включая 16 золотых – Sports). Людей надо поддержать – их и так жизнь немножко, что называется, обидела. Поэтому для них хорошие результаты – достойная прибавка к зарплате и вообще продление активного образа жизни.

Про положительный сигнал остальным спортсменам скажу так: наших никто не приглашал, а еще все те унижения, которые предлагались нам, не прекратились. Мы были без гимна и флага. Раньше я это принимал, потому что мы ехали командой – один раз можно посчитаться с гордостью, а когда это носит системный характер, то все иначе. Это была полная дискриминация сборной России, так что, естественно, нам не надо было ехать. Мало того что без флага и гимна, так еще и не пригласили на открытие и закрытие. Что это за унижение?

Считаю, мы правильно не поехали (ранее на Олимпиаде выступили лишь 15 россиян в нейтральном статусе – Sports). А еще и вместо сильнейших приглашали не самых сильных спортсменов. Это все идет в копилку унижений. И зачем туда надо было ехать?! Я заранее это говорил, потому что на Олимпиаде был праздник сатаны, да и открытие такое же. Все, кто сознательно не поехал – молодцы, я их поддерживаю.

Паралимпиада никакого положительного эффекта не внесла. А что она могла внести? У нас не было единой команды. Это все было для самих паралимпийцев, которые заработали денег. Это мотивация, чтобы продолжать жизнь в спорте. Все-таки они стоят обособленно. Жизнь непростая, поэтому многие вещи на них не распространяются», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Васильев.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sport24
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