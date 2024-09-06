Татьяна Тарасова: «Мне не кажется, что не поехать на Олимпиаду было ошибкой. Поедете ли вы куда-то, где вас не ждут?»

Татьяна Тарасова оценила выступление россиян на Паралимпиаде в Париже

«У нас сильные паралимпийцы – это главная оценка. Но важнее, как они сами опишут свое выступление. Не знаю, закрылся ли спор о том стоило ехать или нет – не обсуждала это. Но в таком выступлении паралимпийцев есть положительный сигнал всем нашим спортсменам.

Вообще надо отмечать, что у наших 53 медали на Паралимпийских играх – это здорово. Если бы вся команда поехала, то у нас могло и 100 медалей быть.

Если говорить про пример для олимпийцев, то каждый имел возможность выбирать. Кто-то выбрал поездку на Олимпиаду, а кто-то – остаться дома так же, как осталась вся команда. Здесь нет никакой определяющей линии. Каждый сделал для себя, как он хотел.

Мне не кажется, что не поехать на Олимпиаду было ошибкой. Всю команду же никто не приглашал. И как тогда поехать? Не слышала, что кто-то сам отказывался ехать на Олимпиаду до того, как нам самим отказали.

Сначала был отказ, а потом мы приняли такое решение. Оно вполне законное и нормальное. Поедете ли вы куда-то, где вас не ждут, и еще сказали не ехать?! Где в вас не нуждаются?! Скорее всего, нет», – сказала Тарасова.