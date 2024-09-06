Михаил Дегтярев: «Общий объем расходов в спортивной отрасли – 1 трлн рублей. Это частные средства, региональные и федеральные бюджеты»
«Национального проекта «Спорт» не будет. Но будет комплексная государственная программа – это более гибкий механизм по сравнению с национальным проектом, но тоже очень ответственный. Президент нам дал необходимые поручения, мы сейчас над ними работаем.
Будет программный комитет, мы планируем туда включить все источники, не только федеральный бюджет, но и региональные, средства госкорпораций, частного бизнеса. Чтобы планировать все расходы до 2030 года в соответствии со стратегией, которую нам президент поручил выполнить.
Могу сказать сейчас, что в нашей отрасли сейчас 1 триллион рублей, это общий объем расходов. Это частные средства, региональные и федеральные бюджеты. Нам надо эти деньги надо для начала увидеть, а потом – направлять в соответствии со стратегией‑2030, которую президент нам предписывает», – сказал министр спорта РФ Михаил Дегтярев.
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