Михаил Дегтярев: «Общий объем расходов в спортивной отрасли – 1 трлн рублей. Это частные средства, региональные и федеральные бюджеты»

Дегтярев рассказал, что в спортивной отрасли в России задействован 1 трлн рублей

«Национального проекта «Спорт» не будет. Но будет комплексная государственная программа – это более гибкий механизм по сравнению с национальным проектом, но тоже очень ответственный. Президент нам дал необходимые поручения, мы сейчас над ними работаем.

Будет программный комитет, мы планируем туда включить все источники, не только федеральный бюджет, но и региональные, средства госкорпораций, частного бизнеса. Чтобы планировать все расходы до 2030 года в соответствии со стратегией, которую нам президент поручил выполнить.

Могу сказать сейчас, что в нашей отрасли сейчас 1 триллион рублей, это общий объем расходов. Это частные средства, региональные и федеральные бюджеты. Нам надо эти деньги надо для начала увидеть, а потом – направлять в соответствии со стратегией‑2030, которую президент нам предписывает», – сказал министр спорта РФ Михаил Дегтярев.