Бойфренд угандийской бегуньи Чептегеи, подозреваемый в ее убийстве, скончался.

Ребекка Чептегеи получила ожоги 75% тела в результате нападения бойфренда Диксона Ндиемы. Сообщалось, что после ссоры тот облил девушку бензином и поджег.

3 сентября Чептегеи скончалась в больнице в кенийском Элдорете.

Ндиема также получил ожоги и проходил лечение в той же больнице. Сегодня сотрудник больницы Оуэн Менах заявил, что мужчина скончался от полученных повреждений.