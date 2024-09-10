Бойфренд угандийской бегуньи Чептегеи, подозреваемый в ее убийстве, скончался
Бойфренд угандийской бегуньи Чептегеи, подозреваемый в ее убийстве, скончался.
Ребекка Чептегеи получила ожоги 75% тела в результате нападения бойфренда Диксона Ндиемы. Сообщалось, что после ссоры тот облил девушку бензином и поджег.
3 сентября Чептегеи скончалась в больнице в кенийском Элдорете.
Ндиема также получил ожоги и проходил лечение в той же больнице. Сегодня сотрудник больницы Оуэн Менах заявил, что мужчина скончался от полученных повреждений.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Inside the Games
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