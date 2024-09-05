Угандийская бегунья Чептегеи, получившая ожоги 75% тела в результате нападения бойфренда, скончалась

Угандийская бегунья, получившая ожоги 75% тела в результате нападения бойфренда, скончалась

Сообщалось , что Ребекка Чептеги пострадала после ссоры со своим парнем, который облил ее бензином.

«С большой печалью сообщаем о кончине сегодня рано утром нашей спортсменки Ребекки Чептегеи, которая стала жертвой домашнего насилия.

Осуждаем подобные действия и призываем к справедливости. Пусть ее душа покоится с миром», – говорится в заявлении Федерации легкой атлетики Уганды.

Чептегеи было 33 года. Она заняла 44-е место в марафоне на Олимпийских играх в Париже.