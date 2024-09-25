Форвард «Автомобилиста» Кузнецов выбил бонус в 500 тысяч рублей, набрав 2 очка в регулярке (Артур Хайруллин)
Нападающий «Автомобилиста» Владимир Кузнецов получит бонус 500 тысяч рублей.
Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
«Нападающий «Автомобилиста» Владимир Кузнецов сделал передачу в матче с «Нефтехимиком» и выбил бонус в 500 тысяч рублей.
Именно такая премия (10 процентов от годового оклада) прописана в его контракте за 2 очка в регулярном чемпионате», – написал Хайруллин.
На счету Кузнецова 2 (1+1) балла в 6 матчах сезона.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
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