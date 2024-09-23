«Союзмультфильм» выпустил эпизод мультсериала «Простоквашино», посвященный спорту и комплексу ГТО. В нем снялся музыкант Niletto

Вышел эпизод мультсериала «Простоквашино», посвященный спорту и комплексу ГТО.

В серии под названием «Подход» снялся музыкант и танцор Niletto. В конце эпизода звучит его новая песня.

По сюжету серии Дядя Федор готовится к пересдаче нормативов по физкультуре и, чтобы не получить двойку, обращается за советом к своим друзьям – Матроскину и Шарику.

Шарик приглашает своего любимого музыканта Niletto помочь с занятиями. Вместе с Дядей Федором они отправляются на тренировку, чтобы раскрыть секрет успешной сдачи нормативов.

«Как сказал президент России Владимир Путин, «важно, чтобы спорт стал модным трендом». На пути к этой цели ключевую роль играет как раз искусство: кино, мультфильмы, книги, музыка, известные артисты.

Они формируют те образы, к которым мы стремимся и которым подражаем. Поэтому можно только приветствовать, когда популярный мультсериал «Простоквашино» делает мотивационные выпуски, формирующие спортивное и здоровое мировоззрение у подрастающего поколения.

Уверен, что благодаря таким проектам еще больше ребят потянется на спортплощадки, которые сегодня есть в большинстве дворов, соберутся поиграть в футбол или, например, заглянуть в зал для бокса.

А от Дяди Федора теперь ждем сдачи нормативов ГТО!» – отметил министр спорта России Михаил Дегтярев.