Шарапова встретилась с Бекхэмом на мероприятии Stella Artois

Мария Шарапова посетила мероприятие Stella Summer Series в Нью-Йорке.

Там она встретилась с экс-футболистом Дэвидом Бекхэмом , актером Мэттом Дэймоном и рэпером Лудакрисом.

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