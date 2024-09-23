«Встреча двух шведских гигантов». Ибрагимович и Дюплантис встретились на миланском дерби

Златан Ибрагимович и Арман Дюплантис встретились на футбольном матче.

Дюплантис – двукратный олимпийский чемпион по прыжкам с шестом из Швеции. Накануне он посетил дерби «Интер» – «Милан» (1:2) на «Сан-Сиро».

«Встреча двух шведских гигантов», – говорится в публикации «Милана» в инстаграме.

Ибрагимович , выступавший за сборную Швеции по футболу, завершил карьеру в 2023 году. Позже он перешел на работу в системе «Милана».

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