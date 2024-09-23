«Встреча двух шведских гигантов». Ибрагимович и Дюплантис встретились на миланском дерби
Златан Ибрагимович и Арман Дюплантис встретились на футбольном матче.
Дюплантис – двукратный олимпийский чемпион по прыжкам с шестом из Швеции. Накануне он посетил дерби «Интер» – «Милан» (1:2) на «Сан-Сиро».
«Встреча двух шведских гигантов», – говорится в публикации «Милана» в инстаграме.
Ибрагимович, выступавший за сборную Швеции по футболу, завершил карьеру в 2023 году. Позже он перешел на работу в системе «Милана».
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Опубликовано: Ян Мельник
Источник: инстаграм «Милана»
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