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«Встреча двух шведских гигантов». Ибрагимович и Дюплантис встретились на миланском дерби

Златан Ибрагимович и Арман Дюплантис встретились на футбольном матче.

Дюплантис – двукратный олимпийский чемпион по прыжкам с шестом из Швеции. Накануне он посетил дерби «Интер» – «Милан» (1:2) на «Сан-Сиро».

«Встреча двух шведских гигантов», – говорится в публикации «Милана» в инстаграме.

Ибрагимович, выступавший за сборную Швеции по футболу, завершил карьеру в 2023 году. Позже он перешел на работу в системе «Милана».

Дюплантис обезумел – победил без шеста, на 100-метровке! Обогнал бегуна-рекордсмена

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: инстаграм «Милана»
logoМилан
logoЗлатан Ибрагимович
фото
прыжки с шестом
фото
logoАрман Дюплантис
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