Дюплантис, Ингебригтсен, Тамбери и Вархольм претендуют на звание легкоатлета года в Европе, Магучих, Хассан и Бол – в женской номинации

Объявлены номинанты на звание лучшего легкоатлета 2024 года в Европе.

В список Европейской легкоатлетической ассоциации (European Athletics) вошли по 10 мужчин и женщин .

Победители будут объявлены 8 и 9 октября по итогам голосования федераций-членов, СМИ, экспертов и болельщиков.

Мужчины

Миколас Алекна (Литва, метание диска);

Хордан Диас Фортун (Испания, тройной прыжок);

Арман Дюплантис (Швеция, прыжки с шестом);

Леонардо Фаббри (Италия, толкание ядра);

Мэттью Хадсон-Смит (Великобритания, бег);

Якоб Ингебригтсен (Норвегия, бег);

Маркус Руут (Норвегия, десятиборье);

Джанмарко Тамбери (Италия, прыжки в высоту);

Милтиадис Тентоглу (Греция, прыжки в длину);

Карстен Вархольм (Норвегия, бег).

Женщины