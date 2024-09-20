  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Легкая атлетика
  • Новости
  • Дюплантис, Ингебригтсен, Тамбери и Вархольм претендуют на звание легкоатлета года в Европе, Магучих, Хассан и Бол – в женской номинации
0

Дюплантис, Ингебригтсен, Тамбери и Вархольм претендуют на звание легкоатлета года в Европе, Магучих, Хассан и Бол – в женской номинации

Объявлены номинанты на звание лучшего легкоатлета 2024 года в Европе.

В список Европейской легкоатлетической ассоциации (European Athletics) вошли по 10 мужчин и женщин.

Победители будут объявлены 8 и 9 октября по итогам голосования федераций-членов, СМИ, экспертов и болельщиков.

Мужчины

  • Миколас Алекна (Литва, метание диска);

  • Хордан Диас Фортун (Испания, тройной прыжок);

  • Арман Дюплантис (Швеция, прыжки с шестом);

  • Леонардо Фаббри (Италия, толкание ядра);

  • Мэттью Хадсон-Смит (Великобритания, бег);

  • Якоб Ингебригтсен (Норвегия, бег);

  • Маркус Руут (Норвегия, десятиборье);

  • Джанмарко Тамбери (Италия, прыжки в высоту);

  • Милтиадис Тентоглу (Греция, прыжки в длину);

  • Карстен Вархольм (Норвегия, бег).

Женщины

  • Надя Баттоклетти (Италия, бег);

  • Фемке Бол (Нидерланды, бег);

  • Сифан Хассан (Нидерланды, бег);

  • Кили Ходжкинсон (Великобритания, бег);

  • Наталья Качмарек (Польша, бег);

  • Ярослава Магучих (Украина, прыжки в высоту);

  • Малайка Михамбо (Германия, прыжки в длину);

  • Йемиси Огунлейе (Германия, толкание ядра);

  • Сирена Самба-Майела (Франция, бег);

  • Нафиссату Тиам (Бельгия, семиборье).

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: European Athletics
прыжки в длину
Бег
метания
прыжки в высоту
тройной прыжок
прыжки с шестом
семиборье
десятиборье
logoсборная Великобритании
logoсборная Греции
logoсборная Литвы
logoсборная Норвегии
logoсборная Италии по легкой атлетике
сборная Испании
logoСифан Хассан
logoДжанмарко Тамбери
logoНафиссату Тиам
logoМэттью Хадсон-Смит
logoКарстен Вархольм
logoЯрослава Магучих
logoАрман Дюплантис
logoМалайка Михамбо
logoЯкоб Ингебригтсен
logoМилтиадис Тентоглу
logoФемке Бол
Леонардо Фаббри
logoКили Ходжкинсон
European Athletics
logoНаталья Качмарек
logoХордан Диас Фортун
logoМиколас Алекна
logoСирена Самба-Майела
logoМаркус Руут
logoНадя Баттоклетти
logoЙемиси Огунлейе
Рекомендуем
Читайте новости легкой атлетики в любимой соцсети
Материалы по теме
«Бриллиантовая лига». Дюплантис, Альфред, Якоб Ингебригтсен, Блейк, Магучих, Паулино, Мораа, Оллман одержали победы, другие результаты
414 сентября, 21:25
«Бриллиантовая лига». Магучих, Ричардсон, Холлоуэй, Тебого, Кеннеди, Краузер, Питерс одержали победы, Якоб Ингебригтсен – 2-й, другие результаты
45 сентября, 20:02
«Бриллиантовая лига». Дюплантис и Ингебригтсен выиграли с мировыми рекордами на этапе в Польше, Тебого, Тамбери, Бол и Клейтон победили, другие результаты
1925 августа, 16:15
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Олег Матыцин: «В России всегда была очень мощная национальная система спорта, сегодня она такой и остается, но переживает этап реформы и нового развития»
4сегодня, 12:23
Станислав Поздняков: «Самое важное, что выборы главы МОК состоятся, будет смена лидерства. Это является наиболее позитивным фактором»
12сегодня, 08:23
Из школьной программы по физкультуре уберут слова «толерантность» и «гендерные особенности» (проект Минпросвещения)
130сегодня, 08:15
Российские школьники будут изучать спорт без привязки к международным стартам и Олимпиадам (проект Минпросвещения)
51сегодня, 07:53
38,75% участников Олимпиады в Париже проверили на допинг – это рекорд. Чаще всего тестировались спортсмены из США, Франции и Китая
8вчера, 11:38
Олег Матыцин: «На сегодняшний день на рассмотрении комитета Госдумы по спорту 11 законопроектов»
618 сентября, 11:13
Выборы главы Всероссийской федерации легкой атлетики пройдут 23 ноября
18 сентября, 09:27
Антидопинговое агентство Кении приостановило работу из-за недостатка финансирования
118 сентября, 08:04
Умер двукратный чемпион Олимпиады-1960 в легкой атлетике Отис Дэвис
17 сентября, 14:31
Экс-министр спорта России Олег Матыцин станет председателем комитета Госдумы по физической культуре и спорту
3517 сентября, 09:51
Ко всем новостям
Последние новости
РУСАДА в августе взяло у спортсменов 1122 допинг-пробы
10 сентября, 12:57
Победители и призеры паралимпийских и сурдлимпийских турниров «Мы вместе. Спорт» и их тренеры получат денежные премии
8 сентября, 07:46
Двукратный олимпийский чемпион Джордж Роден ушел из жизни в возрасте 97 лет
28 августа, 07:37
РУСАДА в июле взяло у спортсменов рекордное в 2024 году количество допинг-проб
413 августа, 07:42
Чемпионат России по легкой атлетике 2024 – расписание, когда начало
213 августа, 07:14
Дмитрий Губерниев: «Зыбина – не просто символ несгибаемой стойкости российского спорта. Она символ нашей несгибаемой родины»
211 августа, 14:00
Дмитрий Чернышенко: «За 10 лет к движению ГТО присоединились 23,5 млн человек, из них почти 11 млн получили знаки отличия»
1610 августа, 09:16
Дмитрий Чернышенко: «Россия продолжает укреплять национальную систему спорта и сотрудничество с дружественными странами»
1319 июля, 18:06
Леонид Тягачев: «Дегтярев очень активный и эрудированный человек, который много знает и стремится знать еще больше»
1113 мая, 14:10
Министр просвещения Кравцов: «Дегтярев – очень ответственный, вдумчивый и системный человек»
1812 мая, 06:44