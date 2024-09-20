Дюплантис, Ингебригтсен, Тамбери и Вархольм претендуют на звание легкоатлета года в Европе, Магучих, Хассан и Бол – в женской номинации
В список Европейской легкоатлетической ассоциации (European Athletics) вошли по 10 мужчин и женщин.
Победители будут объявлены 8 и 9 октября по итогам голосования федераций-членов, СМИ, экспертов и болельщиков.
Мужчины
Миколас Алекна (Литва, метание диска);
Хордан Диас Фортун (Испания, тройной прыжок);
Арман Дюплантис (Швеция, прыжки с шестом);
Леонардо Фаббри (Италия, толкание ядра);
Мэттью Хадсон-Смит (Великобритания, бег);
Якоб Ингебригтсен (Норвегия, бег);
Маркус Руут (Норвегия, десятиборье);
Джанмарко Тамбери (Италия, прыжки в высоту);
Милтиадис Тентоглу (Греция, прыжки в длину);
Карстен Вархольм (Норвегия, бег).
Женщины
Надя Баттоклетти (Италия, бег);
Фемке Бол (Нидерланды, бег);
Сифан Хассан (Нидерланды, бег);
Кили Ходжкинсон (Великобритания, бег);
Наталья Качмарек (Польша, бег);
Ярослава Магучих (Украина, прыжки в высоту);
Малайка Михамбо (Германия, прыжки в длину);
Йемиси Огунлейе (Германия, толкание ядра);
Сирена Самба-Майела (Франция, бег);
Нафиссату Тиам (Бельгия, семиборье).
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