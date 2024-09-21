Златан о голе Англии ударом через себя: «Их пресса всегда нападала на меня: ты примадонна с конским хвостиком, бла-бла-бла. Я заставил их съесть свои слова»
Златан Ибрагимович рассказал о голе в ворота Англии ударом через себя.
– В мемуарах ты писал, что твою игру подпитывали эмоции, иногда – ярость. Какая месть была самой сладкой?
– Месть бывает разной. Например, гол в ворота Англии. Английская пресса всегда нападала на меня: думаешь, ты хорош, но это не так, ты просто примадонна с конским хвостиком, бла-бла-бла.
А потом я забил тот гол. Господи, думаете, мне было хорошо? Мне было очень хорошо! Я заставил их съесть свои слова. Приятное чувство, – сказал бывший форвард сборной Швеции.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: First We Feast
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