Златан о голе Англии ударом через себя: «Их пресса всегда нападала на меня: ты примадонна с конским хвостиком, бла-бла-бла. Я заставил их съесть свои слова»

Златан Ибрагимович рассказал о голе в ворота Англии ударом через себя.

– В мемуарах ты писал, что твою игру подпитывали эмоции, иногда – ярость. Какая месть была самой сладкой?

– Месть бывает разной. Например, гол в ворота Англии. Английская пресса всегда нападала на меня: думаешь, ты хорош, но это не так, ты просто примадонна с конским хвостиком, бла-бла-бла.

А потом я забил тот гол. Господи, думаете, мне было хорошо? Мне было очень хорошо! Я заставил их съесть свои слова. Приятное чувство, – сказал бывший форвард сборной Швеции .

Великий гол Златана в ворота Англии. Так мог только он