Дюплантис обезумел – победил без шеста, на 100-метровке! Обогнал бегуна-рекордсмена

Удивительный спринт с Вархольмом.

После того, как Арман Дюплантис во время лучшей попытки на Олимпийских играх разогнался с шестом до 38,2 км/ч , у многих отвисла челюсть.

Для сравнения, на футбольном Евро-2024 самым быстрым оказался Килиан Мбаппе – 36,5 км/ч на пике. После этого было много разговоров о скорости шведа, и лучше всех на этой волне подсуетились в Red Bull.

Ребята быстро прикинули, что у них на контракте а) Дюплантис; б) один из самых популярных бегунов современности Карстен Вархольм – рекордсмен мира на 400 м с/б. И свести их в дуэли на 100 м – безумная, но очень классная идея.

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Скандинавский баттл устроили в рамках этапа «Бриллиантовой лиги» в Цюрихе, но вывели под него отдельный вечер.

Раскачивать начали с самого утра: по соцсетям разлетелась дуэль взглядов на разминке. Все-таки швед против норвежца – всегда принципиальнейшая история.

«Мы можем купить всю вашу страну, если захотим». Норвежцы вечно троллят шведов – откуда это пошло?

Парни крыли друг друга так, что звук постоянно запикивался. Но в концовке Вархольм не выдержал и рассмеялся.

Было заметно, что рекордсмены мира не испытывают друг к другу злости и просто играют на камеру. Могли даже появиться опасения, что Мондо и Карстен устроят договорняк – как наши фигуристки на Никольской .

Но с начала вечерней трансляции стало ясно, что такого не будет. Люди на трибунах собрались не только ради шоу, но и ради реальной битвы, поэтому игру в поддавки никто бы не понял.

Фаворита в этой паре не было. Вархольм гораздо лучше знаком с колодками, у Дюплантиса выше пиковая скорость, но все-таки бежать 50 метров (которые у него в разбеге) и 100 – разные истории. Есть суперспринтеры, которые выжигают в манеже, где самая короткая дистанция – 60 м, а вот на сотку их уже не хватает. И наоборот – Болт никогда даже не выходил на 60 м.

Оба олимпийских чемпиона давно не бегали гладкие 100 м. Вархольм, кстати, был вторым на чемпионате Европы-2015 по юниорам в десятиборье. И поэтому даже с шестом прыгал – дошел до 4,30. Последний раз сотку бежал в 2017-м, тогда получилось 10,49.

Дюплантис выходил на 100 м в США в 18 лет. С тех времен личник и стоял – 10,57. Но прошло-то уже 6 лет!

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На стадионе они появились как боксеры, конферанс – за чемпионом мира-2003 на 100-метровке Кимом Коллинзом.

Сначала в красном халате вышел Вархольм, за ним в костюме викинга гордо шел его тренер Лейф Олаф Альнес.

Потом в синем появился Дюплантис.

Коллинз снова вывел парней на трэшток, и они договорились, что тот, кто проиграет эту стометровку, в четверг выйдет на свой основной вид в форме сборной победителя. А шведу выступить в норвежской форме или наоборот – с уровнем взаимотроллинга этих двух стран – зашквар.

Классно, что посмотреть этот шоу-забег пришла почти вся легкоатлетическая элита, которой выступать в четверг.

Как и полагается, шестовики и высотники топили за Мондо, бегуны и барьеристы – за Карстена.

Сами Дюплантис и Вархольм с каждой секундой, приближавшей к старту, становились все серьезнее. Очевидно, что люди, которые побеждают на Олимпиадах и бьют мировые рекорды, не готовы проигрывать нигде.

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Удивительно, но швед, который неизвестно когда последний раз подходил к колодкам, гораздо лучше сработал на старте. Мондо мощно ушел с первых метров и уверенно сохранил преимущество.

Видео начнется с выхода на старт, но если вдруг нет – отмотайте на 1:05.

У Дюплантиса в итоге 10,37. У Вархольма – 10,47.

Оба побили личные рекорды, но норвежец вряд ли рад. Он проиграл принципиальную битву. Теперь ему выходить на фирменные 400 м с/б в шведской форме. И как бы там после такого вечера унести ноги от Алисона дос Сантоса – топового барьериста из Бразилии, который в этом сезоне уже обыгрывал Карстена.

Ну а Дюплантис великолепен. В этом году он выиграл все старты, на которых появлялся. Даже на 100 м.

Что дальше? Заруба с Леоном Маршаном в прыжках в воду?

До рекорда Швеции на сотке, кстати, Мондо далековато – в этом году Хенрик Ларссон (нет, не футболист) довел его до 10,08.

Но увидеть Дюплантиса на 100-метровке снова было бы любопытно. Может, даже интереснее очередного мирового рекорда в шесте, к которым все привыкли. Это серая зона, и крайне любопытно узнать, как далеко гениальный спортсмен мог бы зайти в нее.

Кстати, для World Athletics есть интересная идея из России.

На Мемориале братьев Знаменских-2024 одной из команд в эстафете была сборная по бобслею. Так вот, на «Бриллиантовой лиге» эстафеты сборных – проседающий и низкорейтинговый вариант. А если провести 4х100 м среди интернациональных команд шестовиков, длинновиков, стайеров и бегунов на 400/400 с/б – это было бы свежо и интересно.

И раз уж легкая атлетика заходит в сторону шоу, то почему хотя бы не попробовать?

Фото: Claudio De Capitani/Keystone Press Agency, Daniela Porcelli/Keystone Press Agency/Global Look Press ; East News /Keystone, Michael Buholzer/via AP, FABRICE COFFRINI/AFP