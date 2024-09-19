38,75% участников Олимпиады в Париже проверили на допинг – это рекорд. Чаще всего тестировались спортсмены из США, Франции и Китая
ITA сообщило о рекордном проценте протестированных атлетов на Олимпиаде в Париже.
Соревнования проходили с 26 июля по 11 августа. Международное агентство тестирования (ITA) проверило в общей сложности 4150 человек, то есть 38,75% от числа участников Игр.
Отмечается, что столь высокий показатель по тестированию достигнут впервые. В частности, это на 4% больше, чем на Олимпиаде 2021 года в Токио, и на 10% больше, чем на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро.
Общее количество проб в Париже составило 6130. Чаще всего тестировались спортсмены из США, Франции, Китая, Австралии и Великобритании, при этом наибольшее количество проверок на допинг зафиксировано в легкой атлетике, водных видах спорта, велогонках, гребле и борьбе.
По итогам взятых проб было выявлено пять нарушений антидопинговых правил.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ITA
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости