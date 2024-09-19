38,75% участников Олимпиады в Париже проверили на допинг – это рекорд. Чаще всего тестировались спортсмены из США, Франции и Китая

ITA сообщило о рекордном проценте протестированных атлетов на Олимпиаде в Париже.

Соревнования проходили с 26 июля по 11 августа. Международное агентство тестирования (ITA ) проверило в общей сложности 4150 человек, то есть 38,75% от числа участников Игр.

Отмечается, что столь высокий показатель по тестированию достигнут впервые. В частности, это на 4% больше, чем на Олимпиаде 2021 года в Токио, и на 10% больше, чем на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро.

Общее количество проб в Париже составило 6130. Чаще всего тестировались спортсмены из США, Франции, Китая, Австралии и Великобритании, при этом наибольшее количество проверок на допинг зафиксировано в легкой атлетике, водных видах спорта, велогонках, гребле и борьбе.

По итогам взятых проб было выявлено пять нарушений антидопинговых правил.