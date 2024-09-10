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WADA призвало Антидопинговое агентство США усилить тестирование в студенческом спорте

WADA призвало США усилить тестирование на допинг в студенческом спорте.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) направило в Антидопинговое агентство США (USADA) письмо с призывом реформировать антидопинговую систему в стране.

Согласно письму, 90% всех спортсменов в США соревнуются вне рамок Всемирного антидопингового кодекса.

«Несомненно, настало время заняться этими проблемами, которые непосредственно касаются USADA и американских спортсменов.

USADA должно быть крайне обеспокоено тем, что так много ведущих спортсменов соревнуются в системе, которая не в состоянии защитить их интересы, их выступления и, в конечном счете, их здоровье.

Три четверти американских олимпийцев в какой-то момент были частью системы, которая работает намного ниже признанных во всем мире стандартов чистого спорта», – говорится в письме, подписанном президентом WADA Витольдом Банькой и гендиректором организации Оливье Ниггли.

В ответ на письмо глава USADA Трэвис Тайгерт заявил, что все спортсмены, связанные с Национальной ассоциацией студенческого спорта (NCAA), прошли должное тестирование.

«Если бы руководство WADA потрудилось изучить все данные, а не только те, которые соответствуют его повестке, оно бы знало, что 100% спортсменов NCAA, участвовавших в Олимпиаде в Париже, были протестированы USADA в 2024 году.

USADA также тесно сотрудничало с Олимпийским и Паралимпийским комитетом США в течение последних нескольких лет, чтобы побудить NCAA развивать свою программу.

К сожалению, чрезмерные нападки со стороны руководителей WADA, вероятно, полностью подорвали эти усилия. Последняя атака является прекрасным примером того, почему американский студенческий и профессиональный спорт не хочет иметь ничего общего с WADA», – сказал Тайгерт.

У ВАДА и Америки война: дойдет ли до бана и лишения Олимпиады?

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Reuters
logoдопинг
USADA
logoWADA
logoОлимпиада-2024
Трэвис Тайгерт
Оливье Ниггли
Витольд Банька
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