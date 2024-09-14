Григория Дрозда отстранили, заподозрив в нарушени антидопинговых правил. Боксер в последний раз дрался в 2015 году
Григорий Дрозд временно отстранен из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил.
Как сообщает сайт ITA (Международное агентство допинг-тестирования), Григорию Дрозду выписано временное отстранение за нарушение статьи 2.2 (Использование запрещенных веществ или запрещенных методов).
Дата предполагаемого нарушения − 24 сентября 2014 года. 27 сентября 2014 года Дрозд победил Кшиштофа Влодарчика и защитил титул WBC в первом тяжелом весе.
Последний бой в карьере Дрозд провел в 2015 году, после чего завершил карьеру.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: ITA
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