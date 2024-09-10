Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй: «Китай – образец в борьбе с допингом»
«Китай – образец в борьбе с допингом.
Правительство Китая всегда уделяло большое внимание антидопинговой работе, придерживаясь «нулевой терпимости» к использованию допинга. Китай постоянно совершенствует свою правовую систему в соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом.
В 2019 году Верховный народный суд КНР опубликовал «Разъяснение по некоторым вопросам, возникающих при рассмотрении уголовных дел, связанных с контрабандой, незаконной торговлей и незаконным употреблением допинговых веществ», включив нарушения, связанные с допингом, в нормы уголовного законодательства и усилив профилактику с самого начала.
При внесении поправок в 2022 году в «Закон о спорте» была включена специальная глава, посвященная антидопинговым мерам.
Китайские спортсмены стремятся завоевать золотые медали в честной борьбе, уважая соперников и проявляя китайских дух.
Статистические данные, опубликованные Международной федерацией плавания 23 июля, показывают, что китайская сборная по плаванию за последние полгода прошла самые интенсивные тесты на допинг: в среднем каждый спортсмен прошел 21 тест от различных антидопинговых организаций, что значительно превышает средние показатели американской команды (6 тестов) и австралийской команды (4 теста). Китайские пловцы добились отличных результатов на Олимпиаде в Париже благодаря своей силе и безупречности.
Китай принимает самые строгие меры и жесткую позицию в борьбе с допингом, что заслужило высокой оценки международного сообщества. Технологии и методы тестирования в китайских антидопинговых лабораториях соответствуют международным стандартам.
В 2022 году общее количество допинг-тестов в стране увеличилось на 75% по сравнению с 2012 годом, а доля положительных результатов составила всего 0,1%. В 2023 году было проведено более 33 тысяч расследований, что составляет 10% от общего числа в мире.
Китай реальными действиями поддерживает WADA в осуществлении независимого, справедливого, последовательного и эффективного управления на глобальном уровне», – написал Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Российской Федерации.
«Невозможно так обставить лидеров, не пытайтесь мне это втюхать». Почему ненавидят китайца Чжанле
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