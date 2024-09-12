Рожков об украинском паралимпийце, назвавшем россиянина Торсунова «недоразумением»: «Это прежде всего характеризует слабость данного спортсмена»

Рожков считает, что оскорбивший россиянина украинский паралимпиец проявил слабость.

На Паралимпиаде в Париже россиянин Евгений Торсунов выиграл золото в прыжках в длину. Украинец Александр Литвиненко стал третьим и после соревнований назвал соперника «недоразумением».

«Мы обсуждали вопрос этот внутри ПКР. Это не только в Париже было, это прежде всего характеризует слабость данного спортсмена. Он вместо того, чтобы искать причину в себе, начал поливать грязью других.

Из этого мы решили не делать события и не будем обращаться по этому поводу в Международный паралимпийский комитет», – сказал глава ПКР Павел Рожков.

Украинский атлет оскорбил россиянина Торсунова на Паралимпиаде: «Скребет на душе, потому что я проиграл этому недоразумению»