Павел Рожков: «В Париже не выступили наши велогонщики, которые в Токио завоевали три золота. От них требовали подписать разные компрометирующие документы»

Павел Рожков объяснил, почему российские велогонщики не выступили на Паралимпиаде.

На Играх в Париже выступили 88 российских параатлетов в пяти видах спорта. Они завоевали 64 медали.

«Если мы в Токио выступали практически во всей программе, то в Париже в более-менее полном составе только в плавании и легкой атлетике. Не участвовали и наши велогонщики, которые в Токио завоевали три золотые медали. От них требовали подписать разные компрометирующие документы.

Не смогли добрать медали за счет наших традиционных видов спорта, но мы вошли в десятку лучших – это очень хороший результат.

Мне бы не хотелось кого‑то выделять. Поразили и восхищали выступления каждого. Практически каждый спортсмен улучшил личный результат. Даже тот, кто не завоевал медали», – сказал глава Паралимпийского комитета России.