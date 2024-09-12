Павел Рожков: «Таких тяжелых Паралимпийских игр по подготовке и участию никогда не было. В этих условиях результат очень достойный»

Павел Рожков назвал прошедшие Паралимпийские игры самыми тяжелыми по подготовке.

На Паралимпиаде в Париже выступили 88 российских атлетов. На их счету 64 медали.

«За последние 20 лет впервые не выехал на Игры. Таких тяжелых Паралимпийских игр по подготовке и участию никогда не было. Нам с трудом удалось добиться права, чтобы нас допустили к отборочным соревнованиям.

Нас лишили членства в Международном паралимпийском комитете по надуманным основаниям, обвинили в том, что мы нарушили олимпийское перемирие, что мы будем дискредитировать Игры и что мы до сих пор не осудили СВО.

Мы это не приняли, подали в суд, и нас восстановили. Сложная и тяжелая политическая работа была проведена, в этих тяжелых условиях результат очень достойный. Мы гордимся и восхищаемся», – отметил глава Паралимпийского комитета России.