Глава ПКР о россиянах на Паралимпиаде: «Мы выступали в двух видах спорта: плавании и легкой атлетике. В этом составе удалось показать фантастический результат»
Глава ПКР оценил выступление россиян на Паралимпиаде в Париже.
Паралимпийские игры завершились 8 сентября. Россияне завоевали 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые медали.
«Не хотелось бы считать, потому что даже те, кто их (медали) не завоевал, показали свои личные рекорды. Наши ребята — все герои, несмотря на треволнение, бурные обсуждения, которые были.
У нас команда была в три раза меньше, чем в Токио. Фактически мы выступали в двух видах спорта: плавании и легкой атлетике. И они были усеченные.
В этом составе удалось показать фантастический результат», — сказал Павел Рожков.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
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