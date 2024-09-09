Глава ПКР о россиянах на Паралимпиаде: «Мы выступали в двух видах спорта: плавании и легкой атлетике. В этом составе удалось показать фантастический результат»

Глава ПКР оценил выступление россиян на Паралимпиаде в Париже.

Паралимпийские игры завершились 8 сентября. Россияне завоевали 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые медали.

«Не хотелось бы считать, потому что даже те, кто их (медали) не завоевал, показали свои личные рекорды. Наши ребята — все герои, несмотря на треволнение, бурные обсуждения, которые были.

У нас команда была в три раза меньше, чем в Токио. Фактически мы выступали в двух видах спорта: плавании и легкой атлетике. И они были усеченные.

В этом составе удалось показать фантастический результат», — сказал Павел Рожков.