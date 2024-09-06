Российских паралимпийцев пригласили на церемонию закрытия Игр в Париже
Российских паралимпийцев пригласили на церемонию закрытия Игр в Париже
Закрытие Паралимпиады пройдет 8 сентября.
«Оргкомитет «Париж-2024» пригласил российских и белорусских спортсменов, тренеров и персонал команды на церемонию закрытия Паралимпиады. Они смогут принять в ней участие на общих основаниях – им будет предоставлен трансфер, у них будут свои зрительские места.
На закрытие поедут не все, поскольку уже на следующий день нашим спортсменам предстоит долгий перелет в Россию через Стамбул. Но кто захочет – те смогут увидеть церемонию», – сказал президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
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