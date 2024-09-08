Павел Рожков: «На Паралимпийских играх все к нам относились очень доброжелательно – и зрители, и судьи, и спортсмены, и организаторы»
Павел Рожков заявил, что на Паралимпиаде к россиянам относились доброжелательно
Летняя Паралимпиада-2024 прошла в Париже с 28 августа по 8 сентября. На ней выступили в нейтральном статусе 88 российских параатлетов, на их счету 64 медали.
«На Паралимпийских играх все к нам относились очень доброжелательно: и зрители, и судьи, и спортсмены, и организаторы, которые создавали максимально благоприятные условия для нашего проживания и выступления.
Когда наши спортсмены сходили с пьедестала почета и проходили мимо трибун, зрители приветствовали их и старались всячески поддержать. Обстановка на Играх по отношению к нам была очень доброжелательная», – сказал глава Паралимпийского комитета России.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Р-Спорт»
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