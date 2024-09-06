Министр спорта Беларуси: «Больше вреда, чем Бах, никто международному олимпийскому движению не принес»
Министр спорта Беларуси Сергей Ковальчук высказался о главе МОК Томасе Бахе
«Больше вреда, чем он, никто международному олимпийскому движению не принес. Хорошего мало. Нет созидания, есть разрушение только.
Я надеюсь на здравый смысл, на то, что люди выберут именно того человека, который на самом деле хочет спорт развивать и сделать его той площадкой, которая будет объединять людей. Верю, что есть и будут те, кто будет разделять интересы России и Республики Беларусь. Дорогу осилит идущий», – рассказал Ковальчук.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
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