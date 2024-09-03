Николай Валуев о главе МОК: «Бах может всех обмануть и остаться. Он ведь никому ничего не должен»

Депутат Николай Валуев считает, что Томас Бах может остаться главой МОК

Бах объявил во время Олимпиады в Париже, что не будет менять устав МОК и избираться на новый срок.

«Он сказал, что уходит и не будет больше избираться. Но, вполне вероятно, что он может всех обмануть и остаться.

Он ведь никому ничего не должен. Он привык к этой власти. МОК уже давно не исключительно спортивная организация, он пропитан политикой», – сказал Валуев.