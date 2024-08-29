Отказ в выдаче виз двум российским паралимпийцам может быть связан с их рождением в Крыму («СЭ»)
По информации «Спорт-Экспресса», представители российской делегации считают, что пловцу Андрею Граничке и выступающей в настольном теннисе Виктории Сафоновой не выдали французские визы из-за того, что в их российском паспорте местом рождения указаны Севастополь и Симферополь соответственно.
Один из тренеров паралимпийской сборной по плаванию отметил, что Граничка еще в июне был во Франции на соревнованиях, но спортсменам дают, как правило, краткосрочные визы. Граничка до последнего надеялся, что его визу одобрят, и готовился во Франции. «Сейчас он в очень тяжелом состоянии и вряд ли будет давать комментарии», – заявил источник.
28 августа в Париже прошла церемония открытия Паралимпиады. На соревнованиях выступят 88 российских спортсменов в нейтральном статусе.
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