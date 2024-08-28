Захарова об отказе в визах двум российским паралимпийцам: «Невероятный цинизм!»
Мария Захарова прокомментировала отказ в визах двум российским паралимпийцам
Ранее Паралимпийский комитет России (ПКР) сообщил, что Франция отказала в выдаче виз двум российским спортсменам.
«Невероятный цинизм!» – написала официальный представитель МИД РФ.
Паралимпийские игры в Париже пройдут с 28 августа по 8 сентября. На соревнованиях выступят 88 российских спортсменов в нейтральном статусе.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Марии Захаровой
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