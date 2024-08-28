Захарова об отказе в визах двум российским паралимпийцам: «Невероятный цинизм!»

Мария Захарова прокомментировала отказ в визах двум российским паралимпийцам

Ранее Паралимпийский комитет России (ПКР) сообщил, что Франция отказала в выдаче виз двум российским спортсменам.

«Невероятный цинизм!» – написала официальный представитель МИД РФ.

Паралимпийские игры в Париже пройдут с 28 августа по 8 сентября. На соревнованиях выступят 88 российских спортсменов в нейтральном статусе.