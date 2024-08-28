Дегтярев о Паралимпиаде: «Будем следить за выступлениями наших атлетов и болеть за них! Желаю всем удачи, стойкости и ярких побед»

Михаил Дегтярев пожелал удачи российским спортсменам на Паралимпиаде в Париже

«90 российских спортсменов (в том числе два спортсмена-ведущих) примут участие в XVII Паралимпийских летних играх, которые сегодня стартуют в Париже. Они выступят в соревнованиях по легкой атлетике, плаванию, настольному теннису, тхэквондо и триатлону и поборются за медали в 156 видах программы.

Среди российских участников – 44 чемпиона и призера Паралимпийских игр, 50 заслуженных мастеров спорта России.

Российские спортсмены-паралимпийцы – люди с несгибаемой силой воли, они как никто знают, как преодолевать трудности и добиваться намеченных целей. Их высокие результаты на различных спортивных состязаниях, трудолюбие и самоотдача являются вдохновляющим примером для многих людей.

Будем следить за выступлениями наших атлетов и болеть за них! Желаю всем удачи, стойкости и ярких побед!» – написал министр спорта РФ.