Дмитрий Губерниев: «Кто из спортсменов мог поехать на Олимпиаду и не поехал – совершил непростительную ошибку! Может быть, главную в спортивной жизни»

Дмитрий Губерниев считает, что спортсмены, отказавшиеся от Игр в Париже, совершили ошибку

Международный олимпийский комитет (МОК ) допустил к Олимпийским играм в Париже россиян, прошедших проверку на соответствие условиям допуска, в нейтральном статусе.

Часть спортсменов отказалась от поездки на Игры, в итоге в них приняли участие 15 россиян.

«Кто из спортсменов мог поехать на Олимпиаду в Париж и не поехал – совершил непростительную ошибку! Может быть, главную ошибку в своей спортивной жизни.

Эх, пловцы и другие – я ж вам говорил... И большие начальники (и самый большой) тоже говорили...

Решать должны были спортсмены – а в итоге решали другие дяденьки и тетеньки... Гора родила мышь», – написал комментатор и ведущий «Матч ТВ» в телеграм-канале.

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