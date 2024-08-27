Дмитрий Губерниев: «Кто из спортсменов мог поехать на Олимпиаду и не поехал – совершил непростительную ошибку! Может быть, главную в спортивной жизни»
Международный олимпийский комитет (МОК) допустил к Олимпийским играм в Париже россиян, прошедших проверку на соответствие условиям допуска, в нейтральном статусе.
Часть спортсменов отказалась от поездки на Игры, в итоге в них приняли участие 15 россиян.
«Кто из спортсменов мог поехать на Олимпиаду в Париж и не поехал – совершил непростительную ошибку! Может быть, главную ошибку в своей спортивной жизни.
Эх, пловцы и другие – я ж вам говорил... И большие начальники (и самый большой) тоже говорили...
Решать должны были спортсмены – а в итоге решали другие дяденьки и тетеньки... Гора родила мышь», – написал комментатор и ведущий «Матч ТВ» в телеграм-канале.
Российские спортсмены завершили выступления на Олимпиаде-2024. Они завоевали одну медаль – серебро в теннисе
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