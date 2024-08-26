Мария Кочанова: «С условиями для тренировок у меня не очень. На стадионе «Приморец» я сделала прыжок на смешной высоте вроде 1,70 м и утонула в яме»

Теги сборная России жен прыжки в высоту Мария Кочанова Легкая атлетика

Легкоатлетка Мария Кочанова рассказала о плохих условиях для тренировок.

Кочанова победила в прыжках в высоту на чемпионате России в Екатеринбурге.

– Ты живешь в Санкт-Петербурге. Как там с условиями для тренировок?

– Три летних месяца я провела в Новогорске – и это уже говорит о том, что с условиями для тренировок у меня не очень. Был бы выбор – с удовольствием сидела бы дома, а не платила бы за съемную квартиру, при этом живя на сборах.

Итак, что у нас есть? Был стадион «Приморец», но там постоянный ветер, плюс яма для прыжков пришла в негодность. Знаете, как бывает с подушками при долгом использовании – появляются комки и пустые места? Наши маты тоже нельзя использовать долго. Приземление идет на спину, если сектор негодный – это очень травмоопасно.

В какой-то момент я сделала прыжок на смешной высоте вроде 1,70 м и утонула в яме. После этого мы больше там не прыгали.

– Почему не купить новый сектор? Это дорого?

– Недешево, но уж точно по силам руководству стадиона. И деньги на это, по идее, выделяются. Но почему-то, когда мы с тренером просили новый сектор, нам сказали, что нет такой возможности.

– Так, с «Приморцем» разобрались. Что еще есть?

– Пока в нашем распоряжении стадион «Петровский», но он скоро закроется на реконструкцию. И в нашем случае это означает прощание, потому что новый «Петровский» больше не будет легкоатлетическим. Я видела в плане нового стадиона ледовую арену, паркинг, но ничего, имеющего отношения к легкой атлетике.

– Где ты тренируешься зимой?

– В Санкт-Петербурге три крытых манежа. Есть коммерческий манеж имени Алексеева, но он не подходит для технических тренировок. Там старый раздолбанный сектор, и больше чем с пары шагов прыгать невозможно.

Манеж «Газпром» на Крестовском острове – отличный, но там постоянно проводятся мероприятия: ГТО, триатлон, детские старты... Как-то он был закрыт для нас пять из шести рабочих дней в неделю.

Остается Зимний стадион на Манежной площади, но туда нас не пускают даже за деньги. Насколько понимаю, нужна аренда именно по линии спортшколы, а моя спортшкола его не арендует.

– И какой выход?

– Три-четыре раза в неделю тренируемся в манеже имени Алексеева, делаем там общую работу. А два раза в неделю пытаемся попасть в промежутки «Газпром-Арены», когда там нет мероприятий, чтобы попрыгать.

Считается ли это адекватной подготовкой? Можно ли при таких условиях требовать результат? – сказала Кочанова.

«У нас сейчас трясина. Но рост всегда идет через боль». В легкой атлетике все равно появляются звезды

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5 комментариев
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А наши спортивные министры все время рассказывают, как много миллионов они тратят на развитие спорта. Может кто-то даст им эту статью почитать.А то деньги тратят а матов нет даже в СП.
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Выход только один...если ты не нужен стране, зачем эта страна нужна тебе?
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Это подвиг с такими условиями прыгать 197см
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Ну так оставьте футбол и хоккей, а эти все прыжки и бега переведите в любители как у нас мужики в парке бегают иногда.
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