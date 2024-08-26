Мария Кочанова: «У меня есть мечта о чем-то гораздо более масштабном, чем чемпионат России. Я молодая, есть надежда, что все изменится»

Легкоатлетка Кочанова рассказала о желании выступить на международных стартах.

Мария Кочанова победила в прыжках в высоту на чемпионате России в Екатеринбурге.

– Вы ровесницы с . Ее пример не заставил тебя тоже задуматься о смене гражданства?

– Мы с Леной не близкие подруги, но когда она выступала здесь – общались. Сейчас отмечаем друг друга в соцсетях, поздравляем, комментируем...

В целом, ее отъезд в моих планах ничего не поменял. У меня как не было мысли уехать, так и не появилось. Вся моя жизнь – не только в сфере спорта – завязана на мою страну. Да, у нас сейчас трясина. Но с другой стороны, рост ведь всегда идет через боль.

Например, когда мальчики в пубертате начинают резко расти – у них болят колени. Так и в нашей легкой атлетике: сейчас у нас тяжелый период, но если в руководстве все сделать правильно, то это приведет к заметному росту.

Мы можем создать систему национальных соревнований, которой никогда не было. Она и не была нужна, потому что все выступали заграницей. Но теперь у нас появляются новые интересные старты: в Парке Горького, «Неделя легкой атлетики» в Москве, Златоуст, прошлогодний финал серии в центре Екатеринбурга...

31 августа мы будем выступать в Прохладном, и мне кажется, для Кабардино-Балкарии это событие. Ни разу не слышала про крупные старты в этом регионе.

Понятно, что есть и огрехи. Но в целом, направление мне нравится.

– Все это правильно, но ведь каждый спортсмен думает в первую очередь о себе, а потом уже о развитии вида. Ты не опасаешься, что пройдет пара лет, и тебе захочется прыгать два метра не в условном Екатеринбурге, а в ? А мотивация тянуть из себя жилы в Екатеринбурге уйдет?

– У меня и сейчас есть мечта о чем-то гораздо более масштабном, чем чемпионат России. Я молодая, есть надежда, что все изменится. Но прямо сейчас, чтобы сохранять душевное равновесие, научилась: думай о том, что от тебя зависит, а от всего остального отстраняйся.

С той же Олимпиадой я все от себя зависящее сделала: вовремя выполнила норматив, подошла в лучшей форме. Но я не там, потому что есть внешние обстоятельства. Это грустно, но главное, что у меня к себе нет претензий, – сказала Кочанова.

«У нас сейчас трясина. Но рост всегда идет через боль». В легкой атлетике все равно появляются звезды