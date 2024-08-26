Кочанова об общении с Ласицкене: «С ней можно поболтать о чем угодно. Машуля – замечательный, безумно простой человек!»

Мария Кочанова рассказала об общении с олимпийской чемпионкой Марией Ласицкене.

Кочанова победила в прыжках в высоту на чемпионате России в Екатеринбурге.

– В Екатеринбурге ты выиграла у Марии Ласицкене. Это важно?

– Если честно, когда я в 2021-м стала соревноваться с Машей в одном секторе, то проигрывала ей эмоционально. Я только начинала выступать по взрослым, и мне казалось: где я, а где Маша! Смотрела на нее как на безоговорочную звезду.

Но за три года в моей голове многое изменилось. Устаканилась самооценка, больше нет установки «автопроигрыш», которая была раньше.

– В жизни вы с Марией общаетесь?

– Конечно. Кажется, что мировые звезды – закрытые, отдельная каста. Но с ней можно запросто поболтать о чем угодно. Машуля – замечательный, безумно простой человек! – сказала Кочанова.

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