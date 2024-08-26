Легкоатлетка Кочанова: «Зарплата у меня совсем невысокая – тысяч 80-90. Съемная квартира, бензин, питание, базовые медикаменты – больше ни на что ее не хватает»

Легкоатлетка Мария Кочанова рассказала о невысокой зарплате.

Кочанова победила в прыжках в высоту на чемпионате России в Екатеринбурге.

– За выполненный олимпийский норматив тебе положен приз – миллион рублей. Деньги могут мотивировать на высокий результат?

– Деньги, конечно, не главное, но они очень важны. Потому что официальная зарплата у меня совсем невысокая. Съемная квартира, бензин, питание, базовые медикаменты – больше ни на что ее не хватает.

– То есть ты получаешь тысяч сто?

– Даже чуть меньше, в общей сложности тысяч 80-90. Пока нормально, но я понимаю, что если ничего не изменится, в будущем придется крутиться в других сферах.

Мы же молодые, нам многого хочется. Например, моей машине 18 лет, досталась от родственников. А возможности купить новую до сих пор не было. Прошлогодние призовые даже задуматься о таком не позволяли. Максимум был – 300 тысяч рублей за победу в финале серии.

– Ну, на миллион тоже новую машину не купишь.

– Но это уже хоть что-то. Потому что сейчас многие ребята вынуждены подрабатывать или даже завершать карьеру, чтобы позволить себе квартиру, машину, хороший отпуск и так далее.

– Какой процент от призовых ты отдаешь тренеру и менеджеру?

– Менеджера у меня сейчас нет. Был Павел Воронков, но в нынешних условиях он не нужен. Когда выступаешь только в России, любой организатор может позвонить напрямую мне.

С тренером обязательно делюсь. На всех стартах, где нет отдельно выплаты для тренера, я отдаю 15%. Для меня это очень важно, считаю это своим долгом, – сказала Кочанова.

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