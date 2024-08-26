Легкоатлетка Кочанова: «Зарплата у меня совсем невысокая – тысяч 80-90. Съемная квартира, бензин, питание, базовые медикаменты – больше ни на что ее не хватает»
Легкоатлетка Мария Кочанова рассказала о невысокой зарплате.
Кочанова победила в прыжках в высоту на чемпионате России в Екатеринбурге.
– За выполненный олимпийский норматив тебе положен приз – миллион рублей. Деньги могут мотивировать на высокий результат?
– Деньги, конечно, не главное, но они очень важны. Потому что официальная зарплата у меня совсем невысокая. Съемная квартира, бензин, питание, базовые медикаменты – больше ни на что ее не хватает.
– То есть ты получаешь тысяч сто?
– Даже чуть меньше, в общей сложности тысяч 80-90. Пока нормально, но я понимаю, что если ничего не изменится, в будущем придется крутиться в других сферах.
Мы же молодые, нам многого хочется. Например, моей машине 18 лет, досталась от родственников. А возможности купить новую до сих пор не было. Прошлогодние призовые даже задуматься о таком не позволяли. Максимум был – 300 тысяч рублей за победу в финале серии.
– Ну, на миллион тоже новую машину не купишь.
– Но это уже хоть что-то. Потому что сейчас многие ребята вынуждены подрабатывать или даже завершать карьеру, чтобы позволить себе квартиру, машину, хороший отпуск и так далее.
– Какой процент от призовых ты отдаешь тренеру и менеджеру?
– Менеджера у меня сейчас нет. Был Павел Воронков, но в нынешних условиях он не нужен. Когда выступаешь только в России, любой организатор может позвонить напрямую мне.
С тренером обязательно делюсь. На всех стартах, где нет отдельно выплаты для тренера, я отдаю 15%. Для меня это очень важно, считаю это своим долгом, – сказала Кочанова.
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Ну вот на что может хватить 90 тысяч? это аренда однушки в мск, либо ипотека лет на 20 оформленная в крупном городе. На еду 20-30 точно уходит, особенно спортсмену. Остаётся тысяч 20, а ведь ещё одежда нужна, техника, лекарства. С такой зарплаты почти ничего оставаться не должно.
А вот если живешь один и платишь только за КУ, то нормальные деньги
Вопрос в другом - почему девочка, которая где-то бегает, хоть и быстро, получает в 2-3 раза больше врачей, учителей, которые растят и лечат наших детей? Это зачем такое? Какую она приносит пользу - за что ей вообще платят?
Лично мне - не понятно.
Вы серьезно??
Больше удивляет количество людей с сотнями тысяч дохода в месяц. Которые не бизнесмены, работают в найме и не особо много.
Во-вторых - вопрос не про девочку, а про систему.
А в-третьих - вам не кажется, что ваш и мой вопрос - суть одно и тоже. И это вопрос о справедливом распределении прибыли, заработанной прибавочной стоимости. И распределение это никак не коррелирует с пользой для общества - что в случае депутата в Думе, что в случае бегуна Петрова.
(Дабы не обижать девушку).