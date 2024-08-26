Легкоатлетка Кочанова: «Зарплата у меня совсем невысокая – тысяч 80-90. Съемная квартира, бензин, питание, базовые медикаменты – больше ни на что ее не хватает»

Теги сборная России жен прыжки в высоту Мария Кочанова деньги Легкая атлетика

Легкоатлетка Мария Кочанова рассказала о невысокой зарплате.

Кочанова победила в прыжках в высоту на чемпионате России в Екатеринбурге.

– За выполненный олимпийский норматив тебе положен приз – миллион рублей. Деньги могут мотивировать на высокий результат?

– Деньги, конечно, не главное, но они очень важны. Потому что официальная зарплата у меня совсем невысокая. Съемная квартира, бензин, питание, базовые медикаменты – больше ни на что ее не хватает.

– То есть ты получаешь тысяч сто?

– Даже чуть меньше, в общей сложности тысяч 80-90. Пока нормально, но я понимаю, что если ничего не изменится, в будущем придется крутиться в других сферах.

Мы же молодые, нам многого хочется. Например, моей машине 18 лет, досталась от родственников. А возможности купить новую до сих пор не было. Прошлогодние призовые даже задуматься о таком не позволяли. Максимум был – 300 тысяч рублей за победу в финале серии.

– Ну, на миллион тоже новую машину не купишь.

– Но это уже хоть что-то. Потому что сейчас многие ребята вынуждены подрабатывать или даже завершать карьеру, чтобы позволить себе квартиру, машину, хороший отпуск и так далее.

– Какой процент от призовых ты отдаешь тренеру и менеджеру?

– Менеджера у меня сейчас нет. Был Павел Воронков, но в нынешних условиях он не нужен. Когда выступаешь только в России, любой организатор может позвонить напрямую мне.

С тренером обязательно делюсь. На всех стартах, где нет отдельно выплаты для тренера, я отдаю 15%. Для меня это очень важно, считаю это своим долгом, – сказала Кочанова.

«У нас сейчас трясина. Но рост всегда идет через боль». В легкой атлетике все равно появляются звезды

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68 комментариев
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Так и эти 80-90 это, скорее всего, стипендия/зарплата из местного ЦСП. Но могло бы не быть и этого. Если на соревнования по легкой атлетике приходит полтора землекопа, что не позволяет окупить даже счета за электроэнергию на стадионе, то какая может быть зарплата?🤦‍♂️
+54
-6
+48
Ответ Human228_1116333079
Мария Кочанова родилась в городе Луга Ленинградской области. В бюджетной сфере, в которой она трудоустроена, средняя зарплата в этом городе около 45 тысяч рублей, то есть она получает вдвое больше большинства бюджетников, прыгая с шестом (и еще бонусом миллион). При этом остальным гражданам тоже надо платить за квартиру, бензин, еду и медикаменты.
так в том и проблема, что средняя зп очень низкая. странный аргумент:"все бомжуют и ты бомжуй", давайте лучше все жить лучше
+28
-2
+26
Я напомню: она не жалуется, а отвечает на заданные вопросы, констатирует. Кому нравится жить на 30 тысяч в месяц - ничего против не имею, но сочувствую.
+28
-4
+24
Ответ Win@nt
А это проблема Кочановой?
Ну если для неё это не проблема, то к чему она это рассказывает
+27
-4
+23
Мария Кочанова родилась в городе Луга Ленинградской области. В бюджетной сфере, в которой она трудоустроена, средняя зарплата в этом городе около 45 тысяч рублей, то есть она получает вдвое больше большинства бюджетников, прыгая с шестом (и еще бонусом миллион). При этом остальным гражданам тоже надо платить за квартиру, бензин, еду и медикаменты.
+29
-13
+16
Ответ Евгений Бузату
У нас пол страны бюджетников живет на зарплату в 30 тысяч, а ей 90 блин не хватает.
Так это не её проблемы, что тут население нищее и вынуждено довольствоваться 300 долларами в месяц. Сейчас зарплата 80-90 тысяч это не бедствие, конечно, но очень небольшой доход. В основном получают тысяч 50-60 люди, я думаю.
Ну вот на что может хватить 90 тысяч? это аренда однушки в мск, либо ипотека лет на 20 оформленная в крупном городе. На еду 20-30 точно уходит, особенно спортсмену. Остаётся тысяч 20, а ведь ещё одежда нужна, техника, лекарства. С такой зарплаты почти ничего оставаться не должно.
+21
-8
+13
Ответ Win@nt
А это проблема Кочановой?
В том числе и её проблема (должна была бы быть), потому что она – участник неприбыльного и общественно не очень полезного (откровенно) дела. Я работаю в госсфере и у нас зарплаты ниже, чем у легкоатлетки (я не жалуюсь, это просто факт), но при этом пользы и денег моя сфера приносит больше
+17
-4
+13
Почему про спортсменам платят зп из бюджета, если ты про ищи споносоров, если нет спонсоров - увы, прийдется свои хобби оплачивать самому. Бюджетные деньги должны идти на детский и юношеский спорт.
+6
-1
+5
Ответ Боевой Бурят Путина
Так и эти 80-90 это, скорее всего, стипендия/зарплата из местного ЦСП. Но могло бы не быть и этого. Если на соревнования по легкой атлетике приходит полтора землекопа, что не позволяет окупить даже счета за электроэнергию на стадионе, то какая может быть зарплата?🤦‍♂️
А это проблема Кочановой?
+15
-11
+4
У нас пол страны бюджетников живет на зарплату в 30 тысяч, а ей 90 блин не хватает.
+20
-17
+3
Ответ Boris Valshonok
Голубушка...а чего ты скачешь???Можно коров доить,швеёй-мотористкой..не?Можно айти специалистом,например?Только не скакать надо,а учиться.
сам сколько надоил, умник?
+6
-3
+3
Ответ Redsfan
Для условной Москвы это уже даже не деньги. Если, конечно, по наследству у тебя нет собственной квартиры.
А кто её тащит в Москву??
+3
0
+3
Ответ Redsfan
Для условной Москвы это уже даже не деньги. Если, конечно, по наследству у тебя нет собственной квартиры.
Если снимаешь, то да, 40 минимум отдашь только на аренду и жить уже не с чем вообще.
А вот если живешь один и платишь только за КУ, то нормальные деньги
+3
0
+3
Ответ StarkO
Я напомню: она не жалуется, а отвечает на заданные вопросы, констатирует. Кому нравится жить на 30 тысяч в месяц - ничего против не имею, но сочувствую.
К ней никаких вопросов нет - мы все хотим квартиру, машину и хорошо отдыхать. И идем к этому каждый как может.
Вопрос в другом - почему девочка, которая где-то бегает, хоть и быстро, получает в 2-3 раза больше врачей, учителей, которые растят и лечат наших детей? Это зачем такое? Какую она приносит пользу - за что ей вообще платят?
Лично мне - не понятно.
+3
0
+3
Ответ U-hoho
К ней никаких вопросов нет - мы все хотим квартиру, машину и хорошо отдыхать. И идем к этому каждый как может. Вопрос в другом - почему девочка, которая где-то бегает, хоть и быстро, получает в 2-3 раза больше врачей, учителей, которые растят и лечат наших детей? Это зачем такое? Какую она приносит пользу - за что ей вообще платят? Лично мне - не понятно.
Когда есть те, кто ничего не делает, но имеет виллы-вертолеты-яхты, странно задавать вопросы о девочке, оклад которой пусть и в 2 раза превышает зарплату учителя
+3
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+3
Ответ Tun
так в том и проблема, что средняя зп очень низкая. странный аргумент:"все бомжуют и ты бомжуй", давайте лучше все жить лучше
При этом еще и средняя по обыкновению гораздо выше медианной (то есть уверенное большинство зарабатывает меньше этой самой средней).
+3
0
+3
Ответ дедушкин сон
Зачем нужен детский и юношеский спорт, если нет дальнейшего выхода? Два урока в школе и хоре
Для увеличения здоровья населения, увеличения производительности труда (больше работают), снижения расходов (на больничные, больных детей, содержание инвалидов, разбои алкоголиков).
Вы серьезно??
+3
0
+3
Зарплата выше средней по Москве.
Больше удивляет количество людей с сотнями тысяч дохода в месяц. Которые не бизнесмены, работают в найме и не особо много.
+7
-4
+3
Ответ Human228_1116333079
Это не аргумент, конечно. Тут надо лишь подчеркнуть, что зарплата, которую спортсменка оценивает, как низкую, на самом деле для населения-то получается не совсем уж низкая. Ну, или у самого населения тогда очень низкая.
Но живёт же она не в городе Луга Ленинградской области (иначе зачем ей было бы снимать квартиру). Наверное, справедливее было бы сравнивать с зарплатами в том городе, где она живёт?
+4
-2
+2
Ответ Win@nt
А это проблема Кочановой?
Это ее выбор
+2
0
+2
Как новость про деньги, так сразу куча желчи в комментах
+2
0
+2
Ответ Ахилл Кобе Браянта
Этим людям нужно было или хорошо учиться, или в спорте добиваться побед на уровне России, чтобы получше условия труда были.
во всё мире тоже зарплату платят за прыжки в высоту длину и ширину и за ходьбу ???
+2
0
+2
Если человек зарабатывает мало, не слишком доволен этим фактом, но его работа объективно никому не нужна, то да, это проблема этого человека
+4
-2
+2
Ответ Печалин
Но живёт же она не в городе Луга Ленинградской области (иначе зачем ей было бы снимать квартиру). Наверное, справедливее было бы сравнивать с зарплатами в том городе, где она живёт?
Справедливее было бы сравнить зарплату за её "работу" и пользу для общества, прибавочную стоимость, которую она создаёт.
+3
-1
+2
Ответ Tun
так в том и проблема, что средняя зп очень низкая. странный аргумент:"все бомжуют и ты бомжуй", давайте лучше все жить лучше
Это не аргумент, конечно. Тут надо лишь подчеркнуть, что зарплата, которую спортсменка оценивает, как низкую, на самом деле для населения-то получается не совсем уж низкая. Ну, или у самого населения тогда очень низкая.
+4
-3
+1
Ответ Tun
так в том и проблема, что средняя зп очень низкая. странный аргумент:"все бомжуют и ты бомжуй", давайте лучше все жить лучше
А почему она должна получать даже среднюю зарплату? Какая польза от ее работы в России?
+5
-4
+1
Ответ Human228_1116333079
Это не аргумент, конечно. Тут надо лишь подчеркнуть, что зарплата, которую спортсменка оценивает, как низкую, на самом деле для населения-то получается не совсем уж низкая. Ну, или у самого населения тогда очень низкая.
последнее верно, у самого населения зп очень низкая, у нее просто низкая, тут нет противоречий
+1
0
+1
Ответ pyatachyok
Тыщу баксов странно называть нормальными деньгами даже при наличии своего жилья: это так, на немудреную еду и простенькую одежду. Прожить — проживешь, но не более того.
С олигархами в споры не вступаю
+1
0
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Ответ Kappa Pride
Ну если для неё это не проблема, то к чему она это рассказывает
Она просто отвечает на заданные вопросы….
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Ответ Двестик Двестик
Когда есть те, кто ничего не делает, но имеет виллы-вертолеты-яхты, странно задавать вопросы о девочке, оклад которой пусть и в 2 раза превышает зарплату учителя
Во-первых вопросы полезно задавать разные. Какая-то бОльшая несправедливость в другом месте не оправдывает несправедливость меньшую. Если кто-то ворует в Думе - это не значит, что остальным можно игнорировать ПДД.
Во-вторых - вопрос не про девочку, а про систему.
А в-третьих - вам не кажется, что ваш и мой вопрос - суть одно и тоже. И это вопрос о справедливом распределении прибыли, заработанной прибавочной стоимости. И распределение это никак не коррелирует с пользой для общества - что в случае депутата в Думе, что в случае бегуна Петрова.
(Дабы не обижать девушку).
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